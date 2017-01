ch-Perspektive und in permanenter Verteidigungsstellung gegen eine feindselige Umwelt.

Kaum eine Bestseller-Autorin wird so geliebt und verehrt wie. Ihre Kollegen huldigen ihr nicht nur in Irland, ihre millionenfach verkauften Romane landen regelmäßig auch auf der Bestenliste, und mitunter kündigt sogar dasihr Erscheinen an. Dabei funktionieren ihre Romane nicht als Serie. In jedem Roman steht ein anderer Ermittler im Focus, einige von ihnen sind als Ermittler dermiteinander verknüpft. Im Mittelpunkt von Frenchs neuem Roman "Gefrorener Schrei" steht Detective Antoinette Conway, eine junge Dublinerin, die bereits in Frenchs Megaseller "Geheimer Ort" eine wichtige Rolle spielte. Dessen Geschichte um einen Mord in einem vornehmen Mädcheninternat wurde aus der Perspektive des freundlichen Detective Stephen Moran erzählt, und für ihn war Antoinette Conway niemand, mit dem man befreundet sein wollte. Ihre ganze ruppige Erscheinung fragt: "?" Wenn jemand zu ihr ins Büro muss, fragen die anderen, ob er auch. Als sie sich die verzogenen Teenager des vornehmen Internats ziemlich rabiat zur Brust nahm, dachte Moran über sie: "Conway und ich stammen aus harten Gegenden, und wenn dir da einer blöd kommt, schlägst du fest und schnell zu und, ehe andere deine Schwäche sehen und gnadenlos ausnutzen. Falls sie dann zurückschrecken, hast du gewonnen. Draußen in der übrigen Welt schrecken die Leute auch vor so einem Schlag zurück, aber das heißt nicht, du hast gewonnen. Es heißt, sie haben dich als Stück Dreck eingestuft."In "Gefrorener Schrei" nun erleben wir diese Einzelkämpferin aus der IAntoinette Conway ermittelt im Mord an einer jungen Frau, die in ihrer Wohnung erschlagen aufgefunden wird. Alles war für ein romantisches Candle-Light Dinner vorbereitet, der Tisch gedeckt für zwei, die Kerzen heruntergebrannt, die Weingläser jedoch unberührt. Mitleidlos blickt Conway bei ihrem Eintreffen auf das Opfer: "Sie sieht aus wie." Später beschleicht sie die Ahnung, dass sie die Frau kennt, und dass sie sie abgewiesen hat, als sie Hilfe brauchte: "Ich, ausdruckslose Miene, Beine vor Ungeduld wippend, dachte:."Conway ermittelt wieder zusammen mit besagtem Stephen Moran, der gnädigerweise ihr Partner werden durfte und den wir aus ihrer Sicht nun als harmoniebedürftiges Weichei erleben. Eigentlich müssten die beiden in diesem Fall nur klären, wer zum Essen kommen sollte und/oder wer es verhindert hat. Routine. Doch vor allem die eigenen Kollegen legen ihnen Steine in den Weg oder falsche Fährten aus. Das Dezernat ist eine regelrechte Giftküche, über dem Großraumbüro liegt ein dicker, keiner spricht mit ihr, jemand pinkelt ihr in den Schrank.French ist keine Stilistin. Sie erzählt fast die gesamten 650 Seiten in Dialogen, die Verhöre sind mit großem Aufwand und über Dutzende von Seiten in Szene gesetzt, was dem dramatischen Effekt nicht immer zugute kommt. Sprachlich eignet sie sich selbst in wenigen erzählerischen Passagen ganz den Ton ihrer Figuren an, so dass jeder Roman einen eigenen Tonfall hat. Im Fall einer aggressivenist das nicht immer ein Vergnügen.Wie so oft bei Tana French treten auch in "Gefrorener Schrei" nach und nach Parallelen zutage, die ihre Ermittler mit den Mordopfern verbinden, nicht nur frühere Begegnungen, sondern geteilte Erfahrungen. Denn noch wichtiger als zu fragen, wer der Täter war, ist in diesem Roman, wer das Opfer war. Und schließlich: Wer ist überhaupt die Ermittlerin? Wie kam sie zur Polizei? Was macht die da? In "Gefrorener Schrei" ist dieseVor- und Nachteil zugleich: So gewitzt die Pointe auch ist, die mit der Aufklärung dieser Fragen verbunden ist, sie nimmt der Figur der Antoinette Conway auch von ihrem Format und ihrem Witz.****Inspector Charlie Resnick muss man sich als das genaue Gegenteil von Frenchs Ermittlerin vorstellen. Der in die Jahre gekommene Inspector aus Nottingham ist die, geradlinig, ohne Illusionen, ohne Bitterkeit, sich selbst immer treu geblieben. Er ist ein Dinosaurier als Polizist und als literarische Figur: Seine Frau ist tot, seine Kollegin ermordet und auch seine Jazz-Helden sind längst alle gestorben. Selbst sein Kater Dizzie leidet schon unter Arthritis. Auf dem Plattenspieler läuft Spike Robinsons letztes Stück: "Now's the Time". Alles an diesem Inspector weiß, wie sinnlos es ist,zu wollen.In "Unter Tage" klärt Charlie Resnick seinen letzten Fall, er bereitet den Weg für eine junge Kollegin, auch sie eine junge Schwarze wie Antoinette Conway: Catherine Njoroge, mit ihren 33 Jahren Inspector bei der East Midlands Serious Organised Crime Unit in Nottingham. Resnick hilft ihr bei den Ermittlungen zu einem neu-alten Fall. In Bledwell Vale, in den Midlands, ist die Leiche einer Frau aufgetaucht, die dreißig Jahre zuvor verschwunden war, 1984, in der Hochphase desNatürlich haben ihre karrierebewussten Chefs ihr den Fall nur gegegeben, weil sie wissen, dass damit kein Blumentopf zu gewinnen ist, aber viel zu verlieren: Es gibt kaum Spuren, nach all der Zeit ist die Hälfte der Zeugen gestorben, ausgewandert oder vergesslich. Vor allem möchte sich niemand an einemdie Finger verbrennen, und schon gar nicht an einem, in dem vielleicht die Arbeit der Polizei auf den Prüfstand muss. Denn nach der Frau wurde nicht lange und nicht sonderlich intensiv gesucht.Resnick und Njoroge sind ein gutes Team, doch in ihren Ermittlungen kommen erwartungsgemäß von der Stelle. Die tote Frau hieß Jenny Hardwick, sie war, ihr Mann jedoch einer der, ihre Schwester mit demverheiratet. Der Riss, der das Land spaltete, ging durch die Familien. Eines Tages, kurz vor Weihnachten, war Jenny verschwunden. Der Mann und die drei Kinder wissen seitdem nicht, ob sie sie dafür hassen oder betrauern sollen.Die Geschehnisse von Bledwell Vale erzählt Harvey auf zwei Zeitebenen. In einem Erzählstrang erleben wir die Ereignisse aus Sicht von Jenny Hardwick - die Organisation des Streiks, die, die berühmten, die von Zeche zu Zeche wechselten, die Pakete aus dem Ausland, das geschmuggelte Geld, die Schlacht von Orgreave. In dem anderen kehren wir im Heute mit Resnick und Njoroge an jene Orte zurück.Die Zeche von Bledwell Vale wurde ein halbes Jahr nach Streikende als "ausgebeutet" deklariert und geschlossen, obwohl sie nicht einmal auf jener berüchtigten Schließungsliste stand, die den Streik ausgelöst hatte. Die Bergarbeiter sind alt geworden oder bereits gestorben, dreißig Jahre waren sie arbeitslos oder haben sie sich alsverdingt. Und noch immer sitzt der Ingrimm tief und jeder weiß genau oder auch nicht, wer schuld ist an ihrem Schicksal:, das verdammte Weib, die "in ihrem Scheißbett im Ritz" gestorben ist. Oder doch, der noch immer sein Scheißluxusleben in London führt?John Harvey ist kein. Der fräste sich mit seinem Monumentalwerk "GB 84" voller Wut durch die Gesteinsschichten dieser Historie, erreichte dabei aber auch literarisch und intellektuell ganz andere Tiefen. Wenn Harvey auf den Streik zurückblickt, der England an dengeführt hatte, dann tut er das ohne Zorn. Voller Empathie und großer Melancholie blickt er auf die Gegenden, die sich von denbis heute nicht erholt haben.Nur am Rande: Da ein Gericht den Streik für illegal erklärt hatte, wurden die Konten der Gewerkschaften unter Kuratel gestellt. Um ihre streikenden Mitglieder zu unterstützen, mussten sie Schwarzgeld verteilen. Im Laufe des Romans wird es eine wichtige Rolle spielen. Das Geld kam aus Frankreich, von der CGT und natürlich mit großen Propagandaaufwand aus der Sowjetunion. Dass diese zugleich die Kohle nach Großbritannien lieferte, die den Streikenden das Genick brach, zeigt den Dreiklang, auf den sich Moskau noch heute so gut versteht: Propaganda, Destabilisieren und Geschäftemachen.