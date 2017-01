Mit dem Kriegsfilm "Hacksaw Ridge" macht sichan ein Comeback als Regisseur. Er erzählt darin die Geschichte eines überzeugten Christen, der als Sanitäter in den Zweiten Weltkrieg zieht, aber aus Glaubensgründen keine Waffe anrührt. Ein Film voller Gegensätze, schreibt dazu Dietmar Dath in der: "Er spaltet einigen seiner Figuren die Schädel und öffnet dabei zugleich dem Publikum die Herzen;und predigt Nächstenliebe; er lässt Knochen knacken und spricht dabei ein wortlos tiefempfundenes Gebet. ... Der Film ist also fromm, aber in aller Härte und Direktheit statt säuselnd oder mit Weichzeichner. Sein Argument für den Himmel ist die offensichtliche." Den Krieg in diesem Film findet -Kritiker Fritz Göttler "ganz und gar irreal." Im-Gespräch mit Jürgen Schmieder verteidigt Gibson seine Entscheidung für einen christlich-metaphysischen Splatterfilm: Es gehe "um Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft. Diese Eigenschaften werden nur dann greifbar, wenn man zeigt, in welchdas alles passiert".Seit der gestrigen Bekanntgabe derkann sich Mel Gibson Hoffnungen auf eine Rehabilitation in Hollywood machen. Der eigentliche Abräumer ist allerdings "La La Land" ( unsere Kritik ) mit 14 Nominierungen (Der Filmwissenschaftler David Bordwell seziert den Film gerade in seinem Blog mit analytischer Akkuratesse). Und auchist mit "Toni Erdmann" ( unsere Kritik ) dabei und kann sich angesichts der Konkurrenz ernsthaft Hoffnung machen, schreibt dazu Hanns-Georg Rodek in der. Außerdem scheint die Kritik an den "weißen Oscars" der letzten Jahre Früchte getragen zu haben, freut sich Barbara Schweizerhof in der: "Mit dem Feelgood-Movie 'Hidden Figures', der Südstaaten-Rassentrennungsaufarbeitungsgeschichte 'Loving', Denzel Washingtons Theaterverfilmung 'Fences' und dem großartigen Lebensdrama 'Moonlight' wurden nicht nur selten viele, sondern eben auchin den unterschiedlichsten Kategorien nominiert."Weiteres: Andreas Busche stellt imdas Berliner Filmkollektiv vor, das in dieser Woche den Essayfilm "Havarie" ins Kino bringt ("ein kleines Kinowunder", schwärmt Lukas Foerster in unserem Berlinale-Blog). Im berichtet Lukas Foerster vom 16.,der Anfang Januar in Nürnberg stattgefunden hat ( mehr dazu im Blog von Oliver Nöding). Beimgibt es ein großes Feature über daszum online Nachhören . Bert Rebhandl ( Standard ), Christian Bos ( Berliner Zeitung ), Rüdiger Schaper ( Tagesspiegel ), Hanns-Georg Rodek ( Welt ) und Andreas Rossmann () schreiben zum Tod vonBesprochen werden der auf einem Drehbuh vonbasierende Comic "Querschläger" ( Filmgazette ),"Jackie" ( ZeitOnline ), die Ausstellung "- Die Diva, ihre Haltung und die Nazis" in Oberhausen Freitag ),' Handke-Verfilmung "Die schönen Tage von Aranjuez" ( Berliner Zeitung Standard , mehr dazu hier ) und die Serie "Divorce" mit NZZ ).