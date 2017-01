In der Zürcher Schiffbauhalle hatte René Pollesch mit seinem neuen Stück "High (Du weißt, wovon)" Premiere. In der berichtet Christoph Fellmann amüsiert: "Einmal, vor dreizehn Milliarden Jahren, da waren wir alle. So wird es erzählt an diesem Abend, an dem sich die Menschen hinterherrennen, an dem sie sich anschreien und ins Wort fallen und an dem sie sich immer wieder falsch verstehen. Und der Grund dafür ist ja klar: '', und ab dann waren die Menschen nicht mehr ganz dicht beieinander, sondern ''."Auch-Kritikerin Daniele Muscionico hat viel gelernt , unter anderem dass dem guten Denkerist: "Hier geht es um nichts anderes als um das Spiel. Es geht um das große Ganze, also um das große Nichts. Es geht um die Befreiung von Bedeutung durch Kunst, deren Gefangene wir sind." In dernennt Egbert Tholl die Aufführung "champagnerleicht". Nur in derfindet Martin Halter diesen "" etwas dürftig: Für solche Kalauer hätte Heinz Erhardt sich geschämt!Besprochen werden Robert Gerloff Bühnenadaption vonErfolgsroman "Auterhaus" am Düsseldorfer Schauspielhaus (die Gerhard Preußer gekonnt in der Nachtkritik in Surrealistische abgleiten sah), Steffi Kühnerts Regiedebüt mit"Die Ratten am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin ( Nachtkritik