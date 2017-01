In der porträtiert Barbara Behrendt die israelische Schauspielerin, die in ihrer Standup-Show "Female" Shit" am Berliner Gorki Theater Witz und Schamlosigkeit miteinander verbindet und auch im Gespräch ihre Pointen nur so knallen lasse: "Ob sie bei jedem Gespräch schonauf ihre Therapie zu sprechen komme, frage ich - die Deutschen redeten darüber eher selten öffentlich. Nahmias: 'Dann sollten sie wenigstens hingehen, wenn sie schon nicht drüber sprechen. Die meisten Deutschen, die ich kenne, hätten eine Therapie bitter nötig. Und ihr habt ja keine Ahnung, was für ein Glück es ist, dass das. How can you not benutz it?'"Was das Berliner Ensemble ausKlassiker "Krankheit der Jugend" gemacht hat, passt zu unserer Zeit, aber nicht zu seinem Autor, befindet Sinmon Strauss in der, der dieser Inszenierung nur ein paar neurotische Zuckungen erlebte: "Eine Jugend, die gar nicht erst ihren Platz sucht, sondern meint, ihn auf dem Sofa schon gefunden zu haben, hat den Überlebenskampf aufgegeben, bevor er überhaupt begonnen hat."Weiteres: Emotional durchaus strapaziös, aber nicht niederschmetternd findet Michael Cherah imdie österreichische Premiere vons "Wut" am Stadttheater Klagenfurt. Sandra Luzina berichtet imvon den Tanztagen Berlin.