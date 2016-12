Fotobuch "Cafe Lehmitz" fing in den späten Sechzigern Jahren perfekt die Atmosphäre der Hamburgerein und machte den schwedischen Fotografen berühmt. In Paris zeigt er jetzt bisheraus diesem Zyklus. Gleichzeitig ist ihm derzeit eine Retrospektive im MARTa Herford gewidmet. Im erklärt er Simon Bowcock, dass er für die Pariser Ausstellung "Café Lehmitz Revisited" Fotos von den Stammgästen ausgewählt hat, die am Rande der Gesellschaft lebten und an deren Geschichten er sich erinnert: "and her striptease dancer friend Roxy; Ramona, who was once Karl-Heinz; a diseased man in his underwear, showing off his muscles. 'In another there is a woman - I don't remember her name - together with a man in a big hat. He was being very hard and rude to her. It was a horrible and upsetting situation. I was asking myself, should I? But I also have to show this side of life at the cafe. Not only the romantic things.'"Ziemlich verdutzt steht NZZ-Kritiker Philipp Meier im Helmhaus Zürich undwerden hier ausgestellt. Aber was ist was? "Im unteren Stockwerk, wo miteine historisch gewichtige Nummer der schweizerischen figurativen Malerei mitauf den Vorreiter der Abstraktion in China trifft, ist die Sache noch einigermaßen überschaubar. Die Annahme geht davon aus, dass die chinesische Malereisei. ... Aber auch der sozialistische Realismus war dem Figurativen verpflichtet. Umgekehrt gilt dieals eine Errungenschaft der abendländischen Kunstgeschichte. Diese Vorstellungen werden durch die Zusammenführung der beiden Künstler durchkreuzt: Mit Castelli - und seinen Berliner Künstlerkollegen Rainer Fetting und Salomé - kehrte die westliche Kunst während der Jahre der Neuen Wilden zur gegenständlichen Malerei zurück. Und mit Tan Ping, der unter anderem im Westen studiert hat, wurde umgekehrt die Abstraktion in die chinesische Malerei eingeführt."In der annonciert Arno Widmann die Ausstellung "+ultra" als "die interessanteste Ausstellung, die es seit langem gab in Berlin", im Martin Gropius Bau , um genau zu sein. Man muss aber mitarbeiten, warnt er. "Die hübsche Einteilung in Kultur und Natur wird hier. Damit auch Marx' berühmte Bemerkung aus dem ersten Band des Kapitals: 'Was aber von vornherein den schlechtesten Baumeisterauszeichnet, ist, dass er die Zelle in seinem Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs baut.' Das ist definitiv falsch."Besprochen werden eine Ausstellung des Malersim Bernischen Historischen Museum NZZ ) und die Ausstellung "Was übrig bleibt" 1001 Fotos vonim Fotografie Forum Frankfurt ().