Sophia Süßmilch: "Then I'll huff and puff and I'll blow your house in." 2024. Courtesy of Sophia Süßmilch. Foto: Lee Everett Thieler.

Es gibt Zoff um eine Ausstellung in der Kunsthalle Osnabrück , die sich mit dem Themabeschäfigt, berichtet kopfschüttelnd Harff-Peter Schönherr in der. Der CDU-Kreisverband und Fraktion riefen nach einem Besuch der Ausstellung "Kinder, hört mal alle her" zum Boykott auf. Es sei inakzeptabel "dass unter dem Deckmantel der Kunst derartigeöffentlich gezeigt werden", zitiert Schönherr das Statement. Besonder erzürnt hat die Politiker wohl eine Performance der Künstlerin Sophia Süßmilch in der ehemaligen Dominikanerkirche, die "aufeiner Hexenversammlung zurückgreift". Zur Schau gehören außerdem, so der Kritiker "'Kannibalistische Choräle', in denen böse und komisch von 'Säuglings-Sauerbraten' und 'Steak aus Stiefkind' die Rede ist. Auch kann, wer ein Fernglas zur Hand nimmt, in 20 Metern Höhelesen. Riesige Rattenschwänze hängen von der Decke, zudem das 'Guinea Pig of Death' zum Anbeten. Auf schwarzen Stoffbahnen liegen Kugelobjekte, wie aus Haut genäht. Ein paar Püppchen wirken creepy. Aber schockierend?."Weiteres: In derinformiert Hubertus Beutin über den jünsten Stand bei der Sammlung Bührle (mehr bei der NZZ ). Nicola Kuhn meldet im, dass das Brücke-Museum in Berlin den Preis "Museum des Jahres 2023" der deutschen Sektion des Kritikerverbands Aica bekommt. Besprochen werden die Ausstellung "Poesie der Zeit" in der Akademie der Künste Berlin ( taz ) und die Ausstellung ". Sense of Human" in der Kunsthalle Mannheim ) und die-Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie ).