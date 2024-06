"Der Schatten des Kommandanten" von Daniela Völker

Dokumentarfilm "Der Schatten des Kommandanten" lässt die Tochter der Auschwitz-Überlebendenund die Nachfahren des KZ-Kommandantenin den Auschwitz-Gedenkstätten aufeinander treffen. Dessen Sohn Hans Jürgen Höss (Schreibweise des Nachnamens geändert) verbrachte seine Kindheit in einem Haus neben Konzentrationslager und konfrontiert sich in diesem Film offenbar zum ersten Mal überhaupt mit den Taten seines Vaters, nachdem er sie sich sein Leben lang vom Leib gehalten hat. Der Regisseurin geht es dabei "um die verstörende und aufwühlende Frage: Wie hat es der Sohn des Massenmörders geschafft, sich ein Leben lang an die Illusion von der eigenen Unbefangenheit zu klammern", schreibt Stefan Willeke in der. "Die frappierende Unmündigkeit, die sich in der Haltung des Sohnes zeigt, würde man einemzugestehen, der nie von Auschwitz gehört hat. Aber einem?""Diese Art derwar und ist in Deutschland keine Seltenheit, und obwohl mit Sicherheit ein extremer Fall, gibt es in vielen Familien ähnlich widersprüchliche Erzählungen", schreibt Nicolas Freund in der. "Die Dokumentation ist in dieser Hinsicht auch exemplarisch. 'The Zone of Interest' zeigte die Täter in ihrer Lügenidylle, 'Der Schatten des Kommandanten' zeigt nun die Lügen, mit denen sich die folgende Generation zum eigenen Schutz. 'Es belastet einen doch gewaltig', sagt Hans Jürgen Höss dann schließlich einmal." Diesen Momenten im Film hätte-Kritiker Daniel Kothenschulte "mehr Leinwandzeit und eine tiefere psychologische Betrachtung" gewünscht . "Was macht es mit Kindern, die ihren Vater durch eine Hinrichtung verlieren? Man staunt über die leuchtenden Augen, wenn der greise Höß-Sohn seine Erinnerungen teilt. Wer würde tatsächlich mit einer vorsichtigen, immer noch etwas kindlichen Stimme sagen: ''?"Außerdem: Patrick Heidmann spricht für denmit' (bei uns besprochenen ) Debütfilm "Problemista". Annett Scheffel erzählt in dervon ihrem Besuch bei denin Kalifornien, deren neuen Animationsfilm "Alles steht Kopf 2" Tim Caspar Boehme ( taz ), Katrin Nussmayr ( Presse ) und Daniel Kothenschulte ( FR ) besprechen.Besprochen werden' "Sleep With Your Eyes Open" ( Perlentaucher ),essayistisches Filmbuch "Im Kino des Lebens" ( FD ),Dokumentarfilm "Fossil" über Tagebaukumpels ( Zeit ),Historiendrama "King's Land" mit Freitag ) und das-Gerichtsdrama "Aus Mangel an Beweisen" mit Welt ).