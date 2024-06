Ausstellungsansicht. Dan Lie in Zusammenarbeit mit jenen, die nicht Menschen sind: The Reek, 2024. Hamburger Bahnhof. Courtesy Dan Lie

Mitundteilen sich alle vier Nominierten den diesjährigen, die gemeinsame Ausstellung findet ab morgen im Hamburger Bahnhof statt. Imerkennt Birgit Rieger im Fokus auf den "" den roten Faden im Werk der KünstlerInnen: "Alle arbeiten multimedial, sprechen viele Sinne an, oft spielt Sound eine Rolle. So nutzt die schon lange in Berlin lebende Britin Hanne Lippard ihre Stimme, die Performance- und Klangkünstlerin Pan Dijjing kreiert eine besondere Beziehung zum Raum. Videokünstler James Richards setzt in seinen Video- und Bildercollagen auf die Zusammenarbeit mit anderen. Bei Dan Liu geht es um die Kooperation mit nicht-menschlichen Organismen, mit Pflanzen,, die schon viel länger den Planeten bevölkern als der Mensch."In der bewundert Ingeborg Ruthe vor allemRauminstallation: "Diese 'Liebesgeschichte' ist ein ziemlich radikales Statement zum Rätsel des Lebens: Einvon, von Vergangenheit und Zukunft, dieserverwelkender Blumen, von Erde und Feuchtigkeit lässt an Friedhof denken. Oder an Urwald, wo sich immer alles erneuert, ohne den Eingriff der Menschen. Man sieht ein riesiges Vanitas-Bild, eine lebende und sterbende Installation aus tentakelartigen 'Ästen' von Bäumen, darauf keimenden Pflänzchen, Pilzen, Bakterien,und in großen Girlanden, Gebinden oder auf unter Jutefetzen verborgenen Amphoren verwelkende Blumen. Das alles verwest, vertrocknet, verfällt im Laufe der Schau. Der ewige Kreislauf von Leben und Tod, von Werden und Vergehen und neuem Werden. Der Hoffnung."Zum heutigen 80. Jahrestag des D-Day eröffnet im Berliner Kunsthaus Dahlem die Ausstellung "Bunker - Realer Raum der Geschichte", für die der Fotograferstmals nicht Fotografien, sondern eine Installation ins Zentrum stellt. Birgit Rieger ( war bereits bei den Vorbereitungen zur Ausstellung dabei: "Für die Ausstellung hat eraus weichem Stoff anfertigen lassen, elf unterschiedlichen Formen - Bananenbunker, Kommandeursbunker, Offiziersbunker - drei verschiedene Grautöne, alle wurden sie von der Kösener Spielzeug-Manufaktur bei Naumburg von Hand genäht. Diese riesige Menge an 'Kuschel-Bunkern' soll in ein Becken im Kunsthaus Dahlem geschüttet werden. Wie im Bällebad im Einkaufsmarkt werden Besucher dann darin herumwaten können. (…) Mühe sagt, er blende bei seiner Kunst, die sich über Jahre hinweg entwickelt, die aktuelle Politik aus. Bei weich gewordenen Bunkern denkt man natürlich trotzdem an die, in der Ukraine, in Gaza, an die zwiespältige Frage nach derund Europas, an neu gebaute Bunker, an Kinder, die nicht darauf hoffen können, dass ein Bunker sie noch vor Kriegen schützt."Weitere Artikel: Im-Gespräch vor einer Woche hatten Kuratorinund, Präsident der Zürcher Kunstgesellschaft, die Schuld für das inzwischen auf 4,5 Millionen Franken angewachsene Defizit des Zürcher Kunsthauses vor allen bei den Vorgängern gesehen. ( Unser Resümee ) Einer der Vorgänger,, früherer Präsident der Zürcher Kunstgesellschaft, will sich dazu nicht öffentlich äußern, weiß Thomas Ribi in der: "Nur so viel sagt er: '.' Man habe die Kosten sorgfältig berechnet. So gut man es konnte, aufgrund der Zahlen und der Annahmen, die man vor der Abstimmung 2012 gehabt habe. Aber die Welt, sagt Kielholz, habe sich verändert." Im schreibt Birgit Rieger den Nachruf auf den im Alter von 88 Jahren gestorbenen französischen Fluxus-KünstlerBesprochen wird die Ausstellung "Changing States. Ireland in the 21st Century. Zeitgenössische Fotografie aus Irland" im Berliner Haus am Kleistpark ).