Dassdie seit 15 Jahren leerstehende (aber auch erst seit knapp über 20 Jahren überhaupt in Verlagsbesitz befindliche)und damit seine letzte in Frankfurt befindliche Immobilie verkaufen will, beschäftigt die Feuilletons - auch wegen der, die dort zur Frankfurter Buchmesse in Unseld'scher Tradition auch in den letzten Jahren stattgefunden haben. Zu Siegfried Unselds Lebzeiten war das Haus ein "", seufzt Hubert Spiegel in der. "Unzählige Autoren wurden hier empfangen, bewirtet und beherbergt. Nobelpreisträger und Debütanten wurden in der Klettenbergstraße umworben, umgarnt, vertröstet." Und auch wenn "Verlage keine Museen" sind, hält Spiegel diese Entscheidung für "dennoch überraschend: dievon einem symbolträchtigen Haus zum symbolträchtigen Zeitpunkt, nämlich kurz vor Unselds hundertstem Geburtstag im kommenden September."So endet also ein Stück westdeutscher Geistesgeschichte lapidar als Annonce auf dem Immobilienmarkt, stellt Mara Delius in derbekümmert fest"Geistesmenschen" hingegen tut sich hier "eine Welt auf: Die Villa in der Klettenbergstraße zu betreten, ist wie ein Besuch in der Literatur und ihren Geschichten.... machte das Haus zu einem lebendigen Gebilde zwischen Wohnraum und Repräsentanz des Verlages; eine, von Buch und Leben. ... Beim Kritikerempfang war selbst in den letzten Jahren noch immer etwas von dieser vergangenenzu spüren."Felix Stephan kann in derden Kummer darüber vor allem auch in der Frankfurter Öffentlichkeit durchaus verstehen. Aber "bemerkenswert ist eher, dass es in einer reichen Stadt wie Frankfurt, in der an kulturbewegten Stiftungen kein Mangel herrscht, anderthalb Jahrzehnte nicht gelungen ist, einen Partner zu finden, der das Haus zumindestwollte. Selbst wenn dort keine Veranstaltungen stattfinden, wäre es alsoder auch einfachpolyvalent einsetzbar. Es deutet aber nun vieles darauf hin, dass in den Augen der von akuter Wohnungsnot geplagten Stadt Frankfurtden ideellen Wert der Villa überragt."Weitere Artikel: Sandra Kegel gratuliert in derder Schriftstellerin zum 70. Geburtstag. Sieglinde Geisel schildert inihre Wiederbegegnung mit Kafkas "Das Schloss". Mladen Gladic erinnert in den "Actionszenen der Weltliteratur" an eine Lesung von, bei der Teile des Publikums wahrscheinlich nur der Legende nach in Ohnmacht gefallen sind.Besprochen werden unter anderem"Jenseitsreise" ( Standard ),Science-Fiction-Roman "Flirren" ( FR ), eine Werkschau der Comic- Künstlerin in Hamburg ( Tsp ) und"'... zitternd vor bunter Seligkeit'. Nietzsche in Venedig" (). Mehr ab 14 Uhr in unserer aktuellen Bücherschau