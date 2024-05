Die Feuilletons trauern um. Seine in 50 Jahren entstandenen, beinahe 20 Romane boten zur Freude des Lebenspublikums und der Kritik "abenteuerliche, aber vertraute Situationen, Momente der Gefahr und Gewalt, Wendungen ins Absurde, gründliche Zweifel an der Zuverlässigkeit von Wahrnehmung, rätselhafte Identitäten, eine enge Bindung des Erzählten an die eigene Biografie - und am Ende doch die Gewissheit, dass es, allen Zufällen und wechselnden Lebensumständen zum Trotz, an Orientierung niemals fehlt", hält Thomas Steinfeld in derfest. "In allen diesen Büchern ist es, als betrete man ein Haus, und im Flur hingen lauter Fotografien, die den Bewohner in den verschiedensten Situationen und Gestalten zeigen. ... Wenige Schriftsteller gibt es, die man nach der Lektüre von zwei, drei Büchern so gut zu kennen meint, wie es bei Paul Auster der Fall ist.""Das Spiel mit Identitäten, die Welt als", so fasst Volker Weidermann in derAusters "Romanwelt" zusammen. "Er balanciert mit seinen Fiktionen stets am Rande der Realität, es ist, als baumele stets ein Arm oder Bein hinüber über die Grenze." Dass dabei dereine wichtige Rolle spielt, hat mit einem Erlebnis in Austers Jugend zu tun, erklärt Irene Binal in der: Damals wurde er Zeuge, wie ein Freund vom Blitz erschlagen wurde. "Diesemspürte er in seinem Werk nach. ... 'Die Vorstellung, dass Fiktion in die reale Welt schwappen kann und umgekehrt, fasziniert mich', meinte er. 'Wenn wir uns durch die dreidimensionale Welt bewegen, stellt sich unser Gehirn immer andere Möglichkeiten vor. Mich interessiert, was die Wirklichkeit ist,, das so genannte Reale und das so genannte Imaginierte.'"Hannes Stein erinnert in deran den durchschlagenden Erfolg, den Auster in den Achtzigern mit seiner "New-York-Trilogie" hatte: Die Kritikern feierten die Bücher "als Errungenschaft der, weil die Realität auf Schritt und Tritt knisterte wie brüchiges Eis und der Autor lauter Spiegel aufgestellt hatte, in den der Text sich quasi selber begegnete; außerdem kam in den Seiten ein Paul Auster vor, der mit dem Autor gewisse Wesensmerkmale teilte. Verwandtschaften mit Poe und Hawthorne wurden registriert, auch Bezüge zu Beckett und Miguel de Cervantes. Vielleicht könnte man es auch einfacher sagen: Die 'New-York-Trilogie' las sich streckenweise so, als seiworden und habe sich den Jux erlaubt, eine Serie von Detektivromanen der hartgesottenen Sorte zu verfassen." Weitere Nachrufe schreiben Dirk Knipphals ( taz ), Judith von Sternburg ( FR ) und Andreas Platthaus ( FAZ ),Weiteres: In der gratuliert Jürgen Kaube dem-Literaturkritikerzum 70. Geburtstag. Lothar Müller () und Tilman Spreckelsen () schreiben Nachrufe auf den Literaturwissenschaftler . Besprochen werden"Wir Propagandisten" ( Jungle World ),Essayband "Fortwährender Versuch, mit Gewalten zu leben" ( Standard ), der Band "Der Nister: 'Von meinen Besitztümern'" mit(online nachgereicht von der FAZ ) und"Sei nicht so" (). Mehr ab 14 Uhr in unserer aktuellen Bücherschau