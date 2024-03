Derfür Belletristik geht an "Minihorror", einen Erzählband, den dernoch vor den Zeitungen zu den Herbst- Büchern der Saison gekürt hatte) , für die beste Übersetzung an Ki-Hyang Lee (fürErzählungsband "Der Fluch des Hasen" ) und fürs beste Sachbuch an "ca. 1972" ). "", hält Andreas Platthaus aufnach diesen Juryentscheidungen fest. In einem Jahrgang, in dem die Jury von vornherein die großen Namen große Namen sein ließ, wird mit Markovićs Buch "überaus gelungene, abgedrehte, harmlos-abgründige Avantgarde" ausgezeichnet, schreiben Maja Beckers und Adam Soboczynski auf. "In Markovićs Geschichten prallt eine heile Walt-Disney-Mäusewelt auf den Horror der realen Welt, die wiederum nur surreal zu fassen ist. Wer als Kind ein Fan der Lustigen Taschenbücher war (oder als Erwachsener noch immer ist), wird an diesem inspirierenden Versuch, den Comic in Literatur zu überführen, dashaben." Mit Tom Holerts Buch "Bild-und-Text-Essay", das viel visuelles Material zum Umbruchsjahr 1972 collagiert, zeichnet die Jury "ein fein kuratiertes," aus. Und in Ki-Hyang Lees übersetzten "Fluch des Hasen" sehen Beckers und Soboczynski gar "eine thematische Verwandtschaft mit Markovićs Prosa - es wird auch hier nicht realistisch erzählt, wir geraten in das".Auch Richard Kämmerlings freut sich in derüber "": Markovics ist für ihn ein Comicroman, aber das "heißt in diesem Fall nicht Bildergeschichte, sondern meint das virtuose Spiel mit den Erzählkonventionen des klassischen Comics und Zeichentrickgeschichten." Zu erleben ist "schwarzhumorige Popliteratur der anderen Art, näher dran amder Pop Art als vieles, was literarisch seit 25 Jahren unter diesem Label läuft." Für die bespricht Anne-Catherine Simon Markovićs Buch.hat mit der Autorin gesprochen Weitere Artikel: Vom Auftakt der, bei demschrille "Gaza"-Brüller sehr souverän weggewischt hat, berichten Maja Becker ( Zeit Online ), Marc Reichwein ( Welt ), Jens Uthoff ( taz ) und Cornelius Pollmer (). In seiner Rede zur Leipziger Buchmesse feierte Bundespräsident"die", schreibt Kathleen Hildebrand in der. Für die fasst Jan Wiele die Rede zusammen. Anna-Elisa Jakob informiert in der, wie sich die Leipziger Buchmesse auf denvorbereitet. Hanna Kopp und Vanessa Frane machen sich auf 54books Gedanken über Roman "Malina" . Nadine Lange spricht für denmit der Verlegerin, die sich aufspezialisiert hat.Besprochen werden unter anderemBiografie über Freitag ), Comics über taz ),' "Ein schönes Ausländerkind" ( TA ),"Vierundsiebzig" (online nachgereicht von der taz ),"Der Ernst des Lebens" (online nachgereicht von der taz ),Gedichtband "Hohe See und niemands Land" (online nachgereicht von der FAZ ) undComic über Leben und Werk von FD ). Mehr ab 14 Uhr in unserer aktuellen Bücherschau