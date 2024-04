Amedeo Modigliani: Liegender Frauenakt mit verschlungenen Händen, 1917. Copyright: Pinacoteca Agnelli, Turin

Laure Winants: From a Tongue We Are Losing. Foto: Time Capsule #12

Boris Lurie, A Jew is dead, 1964 © Boris Lurie Art Foundation

Der nun im Potsdamer Barberini Museum eröffneten Schau "Moderne Blicke" verdankt Ingeborg Ruthe () ganz neue Perspektiven auf. Denn die Ausstellung weitet den Blick nicht nur über dessen Pariser Schaffen hinaus, sondern macht ihr zudem deutlich, dass es dem Künstler keineswegs nur um den Exzess, sondern um die "Schönheit des Körpers" und "" ging, freut sich Ruthe: "Manche dieser liegenden oder sitzenden Evas mit denan den Barberini-Wänden scheinen sich unserem Blick zu entziehen. Der warme Ton der nackten kurvigen Körper wird durch den dunklen Hintergrund und das Rot und Weiß von Decke und Kissen fast plastisch hervorgehoben. Die ovalen Gesichter, die kindlich kleinen Münder, die Mandelaugen, die verschränkten Arme kontrastieren die modellierten Körper. Das ist, aber sinnlich. Es reichte dazu, Modiglianis Malerei zu skandalisieren."Nun findet auch noch eine Klima-Biennale statt, veranstaltet vom Kunsthaus Wien - Museum Hundertwasser. Ganz überzeugt ist Boris Pofalla in dernicht, die Künstler glauben offenbar,zu müssen, dabei gerät das Werk oft zur bloßen Bebilderung einer These, seufzt er: "Die Kunst hier ist oft eine, die sich aufberuft, diese aber in etablierte Formen der contemporary art gießt und mit etwasüberzieht. Im Foto Arsenal Vienna stelltFotografien aus, die auf Papier entstanden sind, aber ohne Kamera, als Fotogramme. Winants war Teil einer viermonatigen wissenschaftlichenund benutzte Proben aus dem gar nicht so ewigen Eis, um sie mit den Chemikalien im Fotopapier reagieren zu lassen. Auf ihren Bildern sieht man Kristallstrukturen, Farbverläufe wie an einem Morgenhimmel und, als Making-Of in einer Vitrine, die Künstlerin beim Entnehmen der Proben. Was genau aber verraten uns diese Werke über die Arktis? Ohne den Kontext zu kennen, würde man keine Verbindung zumherstellen."Der amerikanische Künstler und Holocaust-Überlebendeblieb stets ein Außenseiter und passt daher ideal nach Venedig, steht die Biennale doch unter dem Motto "Fremde überall", meint Bernhard Schulz, der sich fürLuries so "verstörendes" wie wichtiges Werk vor Ort in der Scuola Grande San Giovanni Evangelista angesehen hat. Schulz blickt direkt in dieLuries: "Er hat Material aus denund Fotos vonzum Zeitpunkt der Befreiung durch alliierte Truppen bearbeitet und mit anderen Bildschnipseln zusammengefügt, sodass es einen buchstäblich empört: nämlich mit Pin-up Girls und, und dazu Titel wie 'Railroad Collage' oder 'From a Happening, 1945, by Adolf Hitler' gewählt. Darf man das? Lurie durfte. Er musste. Und."Weitere Artikel:unvollendet gebliebenes Spätwerk "Bildnis Fräulein Lieser", das lange als verschollen galt, ist im Wiener Auktionshaus im Kinsky für- und damit zum unteren Schätzwert versteigert worden, meldet der. Dabei war kurz zuvor noch ein neuer möglicher Erbberechtigter aufgetaucht, der bisher übersehen wurde, ergänzt Johanna Adorjan in der. In der schreibt Ingeborg Ruthe den Nachruf auf den im Alter von 55 Jahren verstorbenen Berliner Galeristen. In derberichtet Georg Imdahl von einemzwischen der Stadt Paderborn und dem Künstler. Imgibt Nicola Kuhn einen Überblick auf kommende Ausstellungen und Symposien zuBesprochen werden die Ausstellung "Faszination Rom. MaartenZeichnungen" im Berliner Kupferstichkabinett ), die Ausstellung ": Information" in der Berliner Galerie Hoto Art taz ) und die Ausstellung "Circles of Light" der amerikanischen Land-Art-Künstlerinim Berliner Gropius Bau ).