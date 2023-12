Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie mal war: "L.O.L.A."

Was es bedeuten könnte, zu sterben: "Die unendliche Erinnerung"

britischer, "durchweg faszinierender" Low-Budget-Science-Fiction-Film "L.O.L.A." ist eine echte Entdeckung, schwärmt -Kritiker Daniel Kothenschulte: Mit seiner Geschichte über zwei junge Frauen, die sich im Jahr 1941 mittels eines Zeit-Teleskops Filme und Musik aus den Sechzigern und Siebzigern reinziehen, gelingt dem Regisseur "ein ebenso mitreißendes wie zusehends. Dabei bewegt sich der Film auf kürzestem Weg von Wells zu Orwell in einer denkbar grimmigen Vision einer. ... Jedenfalls dauert es nicht lange, bis man das Trampeln deutscher Knobelbecher zu englischsprachigen Nazi-Liedern durch ihr Zutun auf Londons Straßen hört. David Bowie ist plötzlich aus der Zukunft ausradiert, während hartkantiger Technobeats faschistische Propaganda transportieren. ... Beatles-Fans werden sich auch des ominösen Found-Footage-Films 'All this and World War Two' von Susan Winslow erinnern, in dem 1976 Lennon/McCartney-Songs einen Zusammenschnitt von Weltkriegs-Wochenschauen untermalten. Genau diesekehrt hier zurück,inklusive."-Kritikerin Sofia Glasl findet den Film ganz im Gegensatz etwa zu Christopher Nolans Kino-Gedankenexperimente zu Zeit und Raum "" und hat viel Freude an der "Haptik all der Apparate und Medien", die dieser selbst im Found-Footage-Stil auf 16mm anmutender Film präsentiert.In "Die unendliche Erinnerung" beobachtet die chilenische Filmemacherindie letzten gemeinsamen Jahre des Ehepaars Paulina Urrutia und Augusto Góngora. Letzterer war Teil der chilenischen Opposition gegen Pinochet und litt vor seinem Tod an Alzheimer.Patrick Holzapfel erfährt dabei eine Ahnung, "was es bedeuten könnte, zu sterben". Der Film "ist - mit Ausnahme der zuckerigen Musik - ein angenehm zurückhaltendes Dokument des tragischen aber doch erfolgreichen Kampfes einer Liebe." Die Kamera "hält die richtige Distanz, zeigt was nötig ist, aber nichts darüber hinaus. ... Die Erinnerung, heißt es im Film einmal, wäre die Identität. Paradoxerweise beweist der Film, dass ebendiese Identität auch und vielleicht vordergründig im Vergessen zu finden ist. So tauchen die verdrängten, unverdauten Bilder alswieder auf, wenn Augusto mit unsichtbaren Menschen streitet. Dashängt mehr am vorherigen Vergessen als an der Gewohnheit des Zusammenlebens. Die Liebe richtet sich bedingungslos auch auf den Menschen, der nicht mehr das ist, was er war."-Kritikerin Christiane Peitz bezeugt "stille Bilder von behutsamer Schönheit. ... Welche Bedeutung der Film für Chile hat, zeigt sich schon daran, dass 'La memoria infinita' in der Startwoche "Barbie" von der Spitze der Charts verdrängte. 50 Jahre ist es jetzt her, dass Pinochet sich an die Macht putschte. Das Drama von Augusto und Paulina ist auch."Außerdem: Frankreich diskutiert über die Haltung zu den jüngsten Vergewaltigungsvorwürfen gegen berichtet Andreas Busche im. Und das Filmkritik-Team derkürt seine ". Besprochen werdenDokumentarfilm "Die Giacomettis" ( Perlentaucher ), die beiden Horrorfilme "The Queen Mary" vonund "Baghead" von FAZ ), eine Berliner Ausstellung über taz ),aufgezeigte Liebeskomödie "Fingernails" ( FAZ ) undBiopic "Priscilla" ("ein merkwürdig laues, zahnloses Drama", findet Gunda Bartels im). Außerdem informiert uns die hier , welche Filme sich in dieser Woche wirklich lohnen und welche nicht, und dort verschafft dereinen Überblick über alle Filmstarts.