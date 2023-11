Im-Gespräch mit Sylvia Staude erklärt der Literaturnobelpreisträger , warum er das Label" skeptisch betrachtet: "Wenn Sie also etwas postcolonial literature nennen, sagen Sie damit: Das sind Texte, von denen wir denken, dass sie etwas gemeinsam haben." Aber "das sind. Das sind Arten, Texte zu organisieren, um sie zu lehren. Ich möchte auch nicht Nationalitäten verwenden, sagen, ich bin ein argentinischer Autor oder etwas anderes." Das "ist eine Art, die Dinge zu... Ich mag es nicht, wie Begriffe auf eine nationalistische Art und Weise gebraucht werden. Auch nicht 'postcolonial', denn es sagt: Leute aus einer Welt, die kolonisiert wurde. Aber es ist nicht so, dass postkoloniale Autoren alle gleich schreiben. Also wehre ich mich gegen diese Etiketten, britisch, afrikanisch, postkolonial - das ist nicht, was ich mich selbst nennen würde. Ich würde gern dabei bleiben, nur zu sagen, dass ich ein Schriftsteller aus Sansibar bin, der in UK lebt."Jony Eisenberg meldet in der, dass die Schriftstellerinkeinen Erfolg damit hatte, derper Gericht deren kritische Berichterstattung zu ihrem Roman "Eine Nebensache" zu untersagen. Das Gericht sieht in dem beanstandeten Text eine ". Literaturkritik dürfewerten, es könne über die Richtigkeit der Beurteilung auch kein Beweis erhoben werden. Zudem befasse sich der Artikel mit dem Inhalt des Buches, nicht mit den Überzeugungen der Autorin, sodass nicht von der Behauptung einer '' auszugehen sei."In seinen Zürcher Poetikvorlesungen, die dieauszugsweise dokumentiert, plädiert der Schriftsteller für das Gefühl, die Lebenserfahrung als Antriebsmotor und Ziel jeder Literatur und nicht den gedrechselten Satz, der nur für sich steht: "Wenn ich an Bücher denke, die mir wichtig waren, die mich tief berührt, vielleicht sogar mein Leben verändert haben, Bücher, die ich auch nach Jahrzehnten nicht vergessen habe, dann denke ich selten an die Schönheit der Sprache, sondern viel eher an, an Szenen, die so lebendig waren, dass es mir scheint, ich hätte sie selbst erlebt, an Aufrichtigkeit, Mitgefühl, Verständnis, Haltung, Kraft. Schreiben lernen heißt, die Sprache beherrschen lernen, aber. Die Sprache zu beherrschen, heißt, mit Sprache das ausdrücken zu können, was die Literatur ausmacht, das Außersprachliche.."Diedokumentiert im "Literarischen Leben"unter den Eindrücken des Todes seines Bruders geschriebene, mitunter ziemlich metaphysisch über das Verhältnis von Trauer und Literatur nachdenkende Dankesrede zur Auszeichnung mit dem Park-Kyong-ni-Preis: "Diehebt alles Verwandelte nicht nur über die Zeit, sondern bewahrt darüber hinaus alles, was an der bloßen physischen Existenz jemals sichtbar oder erlebbar war."Außerdem: Kai Sina liest für "Bilder und Zeiten" derDemokratie-Reden im Lichte der aktuellen Eskalation in Nahost. Kathleen Hildebrand und Cornelius Pollmer holen die Jugendromane vonunderneut aus dem Buchregal. "Bilder und Zeiten" der FAZ dokumentiert Wolfgang Matz Laudatio auf den mit dem Malkowski-Preis ausgezeichneten Schriftsteller . Margarete Affenzeller liest für den Standard Fantasy-Bestseller . Andreas Rosenfelder liest für dieBerichte seinernach. Rüdiger Görner erinnert in "Bilder und Zeiten" an den im 17. Jahrhundert gestorbenen Dichter , um dessen Popularität es wohl nie sonderlich gut bestellt war ("Wer kennt ihn noch, wer kannte ihn je?").Besprochen werden unter anderem"Lichtspiel" ( FD ),Comicbiografie "Emmie Arbel" ( Tsp ),"Titan oder die Gespenster der Vergangenheit" ( taz ), die Hörspieladaption desvon Roman "Sisi" ( taz ),"Mystische Fauna" ( Freitag ),"Das rote Buch der Abschiede" () undErzählungsband "Sprechen lernen" (). Mehr ab 14 Uhr in unserer aktuellen Bücherschau Außerdem bringt dieheute eine Literaturbeilage, die wir in den kommenden Tagen an dieser Stelle auswerten.