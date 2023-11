Billige Schadenfreude: Paul Dano in "Dumb Money"

"Dumb Money" erinnert an eine der kurioseren Geschichten im ersten Coronjahr, als Trolle, Finanz-Idioten und sehr viele Naivlinge auf die Videos von "Roaring Kitty" abgingen, im Zuge die an sich völlig wertlose-Aktie gigantisch nach oben ging und der Aktienmarkt für eine kurze Zeit völlig Kopf stand, Außenseiter die große Kohle machten und alteingesessene Aktienfuchse geradezu geplündert wurden. Mitundist der Film hochkarätig besetzt. Darin "werden die Finanz-Protagonisten kümmer- und lächerlicher, je näher die Kamera an sie herantritt", schreibt Andreas Busche im. "Helden, wenn es sie denn in dieser Geschichte überhaupt gibt, sind neben Paul Danos naivem Aktien-Aktivisten Keith die vielen Privatanleger, die sich alswähnen - und darum an ihren Gamestop-Anteilen festhalten, als der Kurs durch die Decke geht. Womit sie Leerverkäufer wie Plotkin und Griffin an den Rand des Ruins bringen. Dieist in 'Dumb Money' billig zu haben." Für-Kritikerin Barbara Schweizerhof steht der Film in der Tradition der. Toll findet Schweizerhof, wie genau die Kultur der Message Boards hier dargestellt wird - und "ganz nebenbei funktioniert 'Dumb Money' auch noch als eine der bislang besten Schilderungen derals solche. ... Der Film zeichnet eindavon nach, wer von Lockdown und Covid am stärksten betroffen war und wie sich die gesellschaftliche Ungleichheit währenddessen auf direkte Weise in die Gesichter schrieb."Weitere Artikel: Thomas Abeltshauser spricht für denmitüber deren in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnetes (und aktuell in der Zeit und bei uns besprochenes) Gerichtsdrama "Anatomie eines Falls" (mehr dazu bereits hier ). Außerdem spricht Abeltshauser für diemit dem Regisseurüber dessen Science-Fiction-Liebeskomödie "Fingernails". Auf erinnert sich die Filmemacherinan ihre gemeinsame Arbeit mit dem verstorbenen Schauspieler(unser Resümee ). Die Film-Communityverkauft ihre Daten an die Filmindustrie, berichtet Mathis Raabe in der. Immer mehr Streamingdienste durchsetzen ihr Angebot mitund nähern sich damit dem (damals allerdings deutlich günstigeren...) Privatfernsehen der Neunziger an, berichtet Christian Meier in dersind in Filmen selten friedlich, beobachtet -Kritiker Andrey Arnold.Besprochen werden"Europa", der auf der Viennale den Spezialpreis der Jury gewonnen hat ( Standard ), die DVD-Ausgabe von"Die Höhle" ( taz ), die-Adaption von Anthony Doerrs Roman "Alles Licht, das wir nicht sehen" ( Tsp ) und die DVD-Ausgabe von Wolfgang Staudtes Hauptmann-Adaption "Rose Bernd" von 1957 ("In diesem unscheinbaren idyllischen Stück Deutschland wird ein solcher Grad vonerreicht, der schon hier in Richtung des Kinos vonweist", staunt Robert Wagner auf).