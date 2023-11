Szenenbild aus "Mothers-A song for Wartime." Foto: Bartek Warzecha

"Mothers" am Berliner Maxim-Gorki-Theater lässt-Kritiker Peter Laudenbach auch eine Weile nach Vorstellungsende nicht los. Die polnische Regisseurin und Sängerin hat zusammen mit aus der Ukraine und Belarus geflüchteten Frauen über Monate dieses Stück erarbeitet, so Laudenbach, indem es darum geht, "was Frauen im Krieg erleiden, um ihren Stolz und um die Lieder, die Trost spenden, Zusammenhalt schaffen, oder wie in einer letzten Erinnerung die zerstörte Heimat bewahren". Laudenbach geht das durch Mark und Bein: "eine Zeile aus einem lustigen ukrainischen Kinderlied, 'Lass uns küssen', wird so brachial,, bis es wie eine Drohung klingt. Die Stimmen flüstern, brüllen, sprechen und singen. Die Körper stampfen oder verharren still, sie rücken wie zum gegenseitigen Schutz und wie in einer Front zusammen oder verteilen sich als lauter Einzelne, oft auchauf der großen, leeren Bühne. Der Form des Chors ist dabei von archaischer Wucht und Härte und gleichzeitig vollkommen gegenwärtig, weil er Erfahrungen formuliert, die gleichzeitig extrem persönlich und diesind." Auch-Kritiker Rüdiger Schaper hat einen "starken Theaterabend" erlebt : "Und wenn die Vorstellung auch nur eine Stunde dauert: Eine, ein Grauen, das anhält."Weiteres: Diestecken in der Krise. Die Metropolitan Opera versucht es nun mit modernen Themen, weiß-Kritikerin Frauke Steffens und bringt eine Oper über das Leben von Malcolm X auf die Bühne.Besprochen werdenInszenierung von Shakespears "Was ihr wollt" am Theater Dortmund (),Inszenierung der musikalischen Komödie "Pferd frisst Hut" mit Musik vonam Theater Basel ( nachtkritik ),Inszenierung "Leonce und Lena, nowhere to run" nach Georg Büchner am Schauspielhaus Graz ( nachtkritik ),Inszenierung von "(Making) Woyzeck" nach Georg Büchner am Schauspiel Essen ( nachtkritik ),Performance "New Report on Giving Birth" beim Tanzfestival Rhein-Main ( FR ),Theaterversion von Goethes "Werther" an der Volksbühne im Großen Hirschgarten in Frankfurt (),Inszenierung des Musicals "Jekyll & Hyde" am Staatstheater Darmstadt (),Inszenierung von "Bunbury. Ernst sein is everything!" nach Oscar Wilde am Deutschen Theater Berlin (undInszenierung von Léo Delibes Oper "Lakmé" ().