In einem wütenden, sehr langen und mäandernden Essay für "Bilder und Zeiten" derlegt die Schriftstellerin dar, warum ihr seitkeine schöne Literatur mehr aus der Feder kommt: "und leisten dort Zwangsarbeit. Kein Stück ist zu bizarr, keine Phantasie zu outriert, man kann alles sagen, man ist an keine Wirklichkeit gebunden, auch an keine physikalischen Realien. Man kann sagen, dass Raketen kurz vor dem Ziel die Richtung wechseln und dann von der anderen Seite her einschlagen als von der, aus der sie gekommen sind; man kann vorschlagen,zu werfen, damit die da endlich mal die Klappe halten; man kann, um das Ukrainertum auszurotten, überlegen, ukrainische Kinder zu ertränken, wenn die partout nicht einsehen wollen, dass es die Ukraine gar nicht gibt, solche Sachen. Alles Gewaltphantasien, die ich weder ausbreiten will noch kann, denn ich versuche stets, sie sofort zu vergessen, sobald ich sie gehört habe, weil ich nicht aushalte,."In Italien etablierte sichmit der Tierfabel "I miei stupidi intenti" 2021 als neues Wunderkind der italienischen Literatur. Dass die Tiergeschichte durchsetzt ist mit, Motiven und Anspielungen, kümmerte die Rezensenten nicht, wie Karen Krüger in derentsetzt berichtet. Die Empörung der kleinen jüdischen Gemeinde Italiens nahm man nicht zur Kenntnis, der Autor redete sich raus. Inhatten Verlage und Kritiker überhaupt kein Problem mit dem Buch. Inist es vor kurzem unter dem Titel "Mein erstaunlicher Hang zu Fehltritten" bei Rowohlt erschienen, und der Verlag wusste offensichtlich, was für eine heiße Kartoffel er da in Händen hielt. Der im Original "Solomon" genannte Fuchs, der als "Wucherer" tätig ist, heißt nun anders und ist "Pflandleiher". Ferner "wurden auch Stellen verändert, die eindeutig eineziehen oder es negativ porträtieren. Im italienischen Original fragt Solomon seinen Schüler Archy, ob er wisse, welches Ende der Mann genommen habe, der 'am Sabbat Holz' sammelte. Damit verweist er auf eine Geschichte der Thora im Buch Numeri, das vom Volk Israel in der Wüste handelt: Der Mann, der am Sabbat Holz sammelte, wurde zur Strafe gesteinigt. In der deutschen Übersetzung von Zannonis Roman ist 'Sabbat' mit 'samstags' übersetzt. Noch deutlicher ist der Eingriff an der oben schon zitierten Stelle, an der Archy es nicht wagt, offen zu zweifeln: 'Solomon hätte es nicht verstanden, er hätte mich geschlagen, wie die Juden die Ungläubigen'. In der deutschen Ausgabe ...ließ man."neuer, in der besprochener Roman "Lichtspiel" erzählt vom Filmemacher, der neben Fritz Lang und F.W. Murnau zu den großen Regisseuren des deutschen Stummfilms zählte, dann in die USA migrierte, nur um am Ende doch wieder nach Deutschland zurückzukehren, um für Goebbels' gleichgeschaltete Filmindustrie zu arbeiten. Für diehat Felix Stephan mit dem Schriftsteller gesprochen, der ihm durchaus zustimmt, dass dies seinsei. "Ich finde es falsch, was Pabst gemacht hat. Aber als Erzähler ist es wichtig, dass man auch das Verhalten, das man falsch findet, sowie möglich macht." Doch "erzählerisch ist noch nichts geleistet, wenn man sagt:. Beim Erzählen geht es darum, eine Welt entstehen zu lassen, und da kommt dann auch eine gewisse Lust ins Spiel. So schlimm ich diese Welt finde, so sehr macht es mir Spaß, von ihr zu erzählen. Diesen moralischen Kompromiss geht man wiederum als Erzähler ein." Die historische Phase, in derentdeckt wurde, habe ihn schon immer fasziniert, erzählt Kehlmann im- Gespräch Mara Delius. Von der insbesondere im großen Serien-Hype Anfang des Jahrhunderts oft laut gewordenen These, dass Film und Serie die Literatur in Sachen Gegenwartsdiagnose überholt habe, hält er jedoch nichts: "Literatur kann immer noch etwas, was Film gar nicht kann und nie können wird:. Film bleibt immer eine Außenperspektive, kann aber natürlich eine Unmittelbarkeit in der Emotion herstellen, wie Literatur das nicht kann. Der Film kann sehen und hören. Aber Literatur kann denken; als Leser denkt man." Zahlreiche Filmwissenschaftler und Filmtheoretiker werden dies sicher wutentbrannt anders sehen.Weitere Artikel: "Wenn schon, dann so", kommentiert -Redakteur Dirk Knipphals den Literaturnobelpreis für(unser Resümee ), dessen schwermütige Literatur schon sehr "für" gedacht ist. Der Schriftsteller staunt in "Bilder und Zeiten" derüberersten Roman "Das Spinnennetz" , der vor 100 Jahren als Feuilletonroman erschien, aber unvollendet abgebrochen wurde: Mit seiner Darstellung rechtsextremer und antisemitischer Netzwerke entpuppte sich der Text im Nachhinein als geradezu. Für "Bilder und Zeiten" derschaut sich Andreas Platthaus nochmal in Ruhe die Quoten der Wettbüros füran. Die FAZ dokumentiert im "Literarischen Leben" die Dankesrede des Schriftstellers zur Auszeichnung mit dem Rheingau-Literaturpreis.Besprochen werden unter anderem Terézia Moras "Muna oder Die Hälfte des Lebens" ( taz ),"Maman" ( FR ) und' "Hotel Milano" ( Tsp ).