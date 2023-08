Der israelische Schriftsteller leidet an dem Paradox, bei Reden auf Demonstrationen gegen die ultrarechte Regierung seines Landes in Parolen denken und handeln zu müssen, während eigentlich sein "schriftstellerischer Grundimpuls dieist", wie er in derschreibt: "Während des Schreibens muss ich in die Schuhe meiner Figuren schlüpfen. ... Dieser Drang zur Identifikation ist bei mir fundamental und dermaßen, dass ich mich in den vergangenen, absolut polarisierenden Monaten erstaunlicherweise sogar mit rechten Likudwählern identifiziert habe, was ich doch eigentlich lieber vermeiden sollte. ... Die Seele widersetzt sich. Die Seele widersetzt sich der Eindeutigkeit. Manchmal, wenn ich eine Rede halte, spüre ich, dass sie sich von meinem Körper löst, mir von der Seite her zuschaut und meine übertriebenen Handbewegungen, die Ausrufezeichen am Ende eines jeden Satzes."Das Themahat Konjunktur in der Literatur, stellt Mladen Gladic in dernicht nur mit Blick auf große Auszeichnungen der jüngsten Jahre, sondern auch mit Blick aufs literarische Herbstprogramm fest, wenn in großen Publikumsverlagen neue Romane vonunderscheinen. Silas Roman "Radio Sarajevo" über die Erfahrungen aus demetwa "gehört zu jenen, die ein Land braucht, in dem Erfahrungen, kollektive, familiäre und persönliche, sich immer weniger in nur einem historischen und kulturellen Leben bewegen. So wird sein schmales Buch, gegen den Strich vulgärer 'Identitätspolitik', Teil der 'multidirektionalen Erinnerung' des Einwanderungslandes Deutschland: zumeiner Gesellschaft, deren Reichtum an guten und schlechten Erfahrungen aus vielen Quellen schöpft."In der erzählt Ulrich M. Schmid, wie es zwischenundüber die literarische Aufarbeitung derzum Bruch kam. Solschenizyn wollte Schalamow für den "Archipel Gulag" gewinnen, Schalamow lehnte ab: "Aus seiner Sicht war die Lagererfahrung absolut negativ und durftewerden. (…) Schalamow fällte 1971 ein vernichtendes Urteil über Solschenizyn - ein unausgesprochener Neid auf den Literaturnobelpreis mag hier auch seinen Einfluss gehabt haben: 'Solschenizyns Tätigkeit ist die, die eng auf den persönlichen Erfolg ausgerichtet ist - mit allen provozierenden Accessoires einer solchen Tätigkeit.'"In "Bilder und Zeiten" derverneigt sich der Schriftsteller vor dem Comic-Meister : "Es gibt wenige Künstler, diederart virtuos erfahrbar machen. ... Bei allen formalen Experimenten und handwerklicher Meisterschaft ist es in Wares Büchern das, was mich immer wieder ergreift und sie für mich in eine Reihe mit den großen Werken des Erzählens setzt, seien es nun Tolstois 'Krieg und Frieden' oder Joyce' 'Ulysses'. Sie dringen (Achtung, Pathos!) zumvor."Weitere Artikel: Der aus der Türkei stammende, seit den Sechzigern in Berlin lebende Dichter erinnert sich in einer von derdokumentierten Rede an die goldene Westberliner Zeit, als im Literaturcolloquium Berlin Aufbruchstimmung herrschte und er zugleich denentdeckte, deren Fürsprecher Ören wurde: Für die Gegenwart wünscht er sich "mehr soziale und kulturelle Begegnung wagen, mehr ernst gemeinte Integration". Joseph Hanimann porträtiert für "Bilder und Zeiten" derdie Pariser VerlegerinPaulhan, die sich darauf spezialisiert hat, in Archiven auf wiederzuentdeckende Autoren zu stoßen. Susanne Messmer geht für diemit der Naturautorinim Berliner Viktoriapark spazieren. Leander Steinkopf plädiert in einem taz-Essay für mehr Mut zum: "Die Überlänge vieler Bücher ist."hat dem Literaturarchiv Marbach einen nahezu lückenlosen Nachlass zum Nachvollzug seines Lebens überlassen, erzählt Archivleiterin Sandra Richter im Gespräch mit Mara Delius in der. Die Schrifstellerin erzählt in dervon ihrem Verwandtenbesuch in Israel. Paul Ingendaay schwärmt in dervom literarischenBesprochen werden unter anderem"Das Meer der endlosen Ruhe" ( FR ),Erzählband "Die Welt möge Zeuge sein" ( NZZ ),"Drifter" ( Standard ),Krimi "Der Schwimmer" ( taz ),Erzählband "Belohnungssystem" ( taz ),"Sprechen lernen" (),"Die Souveränität des Guten" (),Gedichtband "Frieden ohne Krieg" (SZ) undPutin-Roman "Der Magier im Kreml" ().Diebringt ein Gedicht vonzum WM-Aus der"denk ich an deutschlandauf dem platz herrschttiefste nacht die eintrachtheisst jetzt niederlage..."