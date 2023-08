Mit seinem in Bozen uraufgeführtem Stück "11.000 Saiten" rechnetmit dem Fundament der westlichen Musik ab, schreibt Helmut Mauró in der: Neben einem Orchester beschallenden Saal, die überdies stufenweise so verstimmt sind, dass das letzte der Klaviere exakt einen Halbton höher gestimmt ist als das erste - was die Stimmer schier zur Verzweiflung gebracht habe und Haas' These ästhetisch greifbar machen soll, nach der die Naturreihe der Obertöne keine natürliche Sache sei. Zu verkopft? "Am Ende steht ein. ... Die üblichen eintrübenden Interferenzen, die zwischen nur beinahe gleich gestimmten Tönen entstehen, sind eliminiert. Damit fällt auch viel Klangfarbe weg, die den typischen Klavierklang ausmacht. An den lautesten Stellen, wenn alle 50 Pianisten in die Tasten hauen, hört man tatsächlich keine Klaviere mehr, sondern eine Mischung aus, man ist da näher bei Rammstein als bei Mozart. Aber dieser Klavierdonner ist mehr, man hört ihn nicht nur,. Ein Flageolett-Ton vertreibt die Wolken, die große Trommel, das Gewitter erneut, Geigen verbreiten Panik mit einem hohen Halteton wie einst in den Spaghettiwestern."Ohne größere Aufregungen hatam Montag seinen ersten von vier Auftritten bei denabsolviert. Der halbszenische Abend mit Henry Purcells "Indian Queen" war dank Currentzis insbesondere musikalisch überaus gelungen, hält Christian Wildhagen in derfest. "Triumphierte hier also die Kunst über die politischen Konflikte unserer Gegenwart - ganz so, wie Currentzis selbst es sehen möchte? Weite Teile des frenetisch applaudierenden Salzburger Publikums sahen dies eindeutig so. Ebenso klar ist aber: Die Fragen rund umvon Currentzis und sein Stillschweigen zur verbrecherischen Politik Russlands werden nicht aufhören. Und folglich ebenso wenig die damit für den Musikbetrieb verbundenen Probleme. Auch die Festspiele werden sich wegen ihrer Leuchtturm-Funktion für die gesamte Branche in Zukunft mehr dazu einfallen lassen müssen als eine."Drei Tänzerinnen aus der Crew der betont body-positiv und feministisch auftretenden Popsängerinhaben diese verklagt, melden die Agenturen - und zwar ausgerechnet wegen: "Da fällt doch ein mächtiger Schatten auf die gute Frau", kommentiert Christian Schachinger im. Julia Lorenz kommentiert aufetwas lavierend: "Im Pop gibt es immer. Der Verstoß gegen eine Moral, die im Fall Lizzo die Musikerin selbst zu ihrem unique selling point gemacht hat, scheint besonders schwer zu wiegen. Dabei ist ein Achtsamkeitspopstar, der im Verdacht steht, andere Frauen zu demütigen, ganz streng genommen auch nicht viel unglaubwürdiger als eine Millionärsrockband wie die Rolling Stones, die mit uralten Hits übers Anders- und Dagegensein die größten Stadien der Welt füllen."Weitere Artikel: Für das-Magazin spricht Jeffrey Arlo Brown mit dem Komponisten. Alexander Gurdon besucht für das-Magazin den Komponisten, der dieser Tage 80 Jahre alt wird. Beim Metal-Festival inzeichnen sich unter den in der Anreise begriffenen Fans düstere Gewitterwolken ab, nachdem die Festivalleiter wegen unwetterbedingter Komplettverschlammung des Geländes die Anfahrt mit dem Auto untersagt haben, berichtet Frank Schäfer in der. Unterdessen soll ein Teil vonAsche auf dem Festivalgelände verstreut werden, berichtet Jakob Biazza in der. Annekathrin Kohout denkt aufüber das Verhältnis zwischenund Popstars nach. Arne Löffel plaudert in dermit dem DJ und ProduzentenBesprochen werden das neue Album von Jungle World ), ein Salzburger Schumann-Liederabend mit dem Baritonund dem Pianisten Standard ) und das neue, sanftere Töne anschlagende Album "Love's Holiday" der einstigen Noise-Rock-Abrissbirne Oxbow ("Die Gitarre wird dabei sensationellerweise gezupft", ruft Christian Schachinger imüberrascht).