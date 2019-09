Szene aus "Angels in America". Foto: Armin Bardel





Szene aus Smetanas "Libuse"

Im unterhält sich Daniel Ender mit dem Komponistenüber dessen Oper "Angels in America", die ab heute im Wiener Museumsquartier aufgeführt wird. Das Libretto ist, was Eötvös sehr wichtig ist: "Dass ich noch keine einzige Oper auf Ungarisch geschrieben habe, zeigt mir, dass ich einbin. Seit ich meine Heimat 1966 zum ersten Mal verlassen habe - nicht als Dissident, sondern ganz offiziell -, war es entscheidend für mich, viele Sprachen um mich zu haben. Jede Sprache hat eine andere Kultur, einen anderen Rhythmus und ein eigenes Tempo. Wenn ich, kommt eine völlig andere Musik heraus als beim selben Text auf Deutsch. Ich suche mir bei jedem Stück musikalische Anhaltspunkte. In meiner neuen Oper für dienach einem Libretto vonspielt eine nordische Fidel eine Hauptrolle - das gibt mir klanglich eine Richtung. Und ich stelle mir das Licht in einem Land vor und, die mir sehr wichtig sind, ob in Wien, Budapest oder Paris. Oder in Deutschland. Dort ist es sowieso." Was "Angels in America" angeht, sei er für zwei Wochen nach New York gefahren und habe sie alle Musical-Produktionen am Broadway angesehen: "Es ist ein Musical-Stil à la Eötvös geworden".





bietet eigentlich "viel Stoff für", denkt sich Roland H. Dippel () in einer Aufführung der Smetana-Oper "Libuše" durch das nordböhmische Opern- und Balletttheateram König Albert Theater in Bad Elster. Regie führte Andrea Hlinková: "Absolut beeindruckend und alle Solist*innen sind Repräsentant*innen einer heute selten gewordenen. Die Frauen bei voller Rundung mit verschiedenen Gewichtungen. Michaela Katráková, blond von Gestalt und Rollencharakter, schlittert als Krassava inszwischen den dadurch uneinigen Brüdern Chrudoš (massiver Bariton mit Drang zur Bombenhöhe: Zdenek Plech) und Stahlav (leicht nasaler Edeltenor: Jan Ondráček). ... Zeit wäre es, von Seite des internationalen Einheitsrepertoires die trotz Blechpanzer ohne Kampfparolen auskommende 'Libuše' etwas genauer ins Visier zu nehmen. Denn wie in Smetanas 'Dalibor', dessen schwule Implikationen bereits um 1900 kritisiert wurde, zeigt auch die Titelfigur Libuše ein Verhalten gegen konventionelle Geschlechterrollen: Libuše heiratet zwar, aber Smetana charakterisiert und heroisiert sie, die ihm bei der Komposition 1871/72 zur Verfügung standen."Der Tenorzieht sich wegen Belästigungsvorwürfen von Met zurück, melden die Zeitungen, darunter der. "Er weise die Vorwürfe zwar 'aufs Schärfste zurück', doch sei er besorgt, dass 'in dem(...) mein Auftritt in dieser Produktion von 'Macbeth' von der harten Arbeit meiner Kollegen auf und hinter der Bühne ablenken würde. Daher habe ich darum gebeten, mich zurückzuziehen, und danke der Führung der Met dafür, meinem Wunschzu haben', hieß es in einer schriftlichen Erklärung Domingos." Im scheint Frederik Hanssen mit dem Rücktritt zufrieden zu sein.Weitere Artikel: Ronald Pohl liefert imein kleines Dramolett zu Ehren des heute seinen 75. Geburtstag feiernden. Manuel Brug erinnert in deran den "Flüchtling des Jahrhunderts", den russischen Star-Tänzer, dem ein neuer Film gewidmet ist. Michael Wolf empfiehlt in derdasals neue Regietugend. In der unterhält sich Ariane Lemme mit dem Choreografenüber Tänzer, Gott und Israel.Besprochen werden außerdem die Brüsseler Uraufführung vonOper "Macbeth Underworld" in der Regie von(demeine wunderbare Drehbühne gebaut hat, staunt nmz -Kritiker Joachim Lange: "Es ist eine hochatmosphärische. Ein Schatten-Schottland ohne Ausweg"), ein "Naturereignis" namensals Don Giovanni ( Presse ), der Ballettabend "Beginning" mit Choreografien vonundan der Staatsoper Hannover ("Ausgerechnet in Zeiten einer vielbeschworenen Diversität verliert sich die Vielfalt, statt Mann und Frau erobert dasdie Tanzbühne", beobachtet-Kritikerin Alexandra Albrecht)