Dem neuen Luzerner Klavierfestival " ist im Nu ein Coup gelungen und konnte, die mit Auftritten geizende Grande Dame des Klaviers für zwei Konzerte gewinnen. Sie trat gemeinsam mit dem Cellistenund dem Baritonauf und beim Schumann-Teil des Abends "gelang das Zusammenwirken mit der Pianistin sehr harmonisch", schreibt Christian Wildhagen in der. "Dennoch drängte sich immer stärker der paradoxe Eindruck auf, dass es die Singstimme hier eigentlich gar nicht gebraucht hätte: weil nämlich Argerich alle Schumann-typische Poesie bereits mitim Klavierpart verdichtet hatte." Mit Maisky hingegen "entstand eine echte Symbiose" und dies "ausgerechnet in der in dieser Hinsicht besonders heiklen Cellosonate von. Auch hier bleibt jeder als eigenständige Künstlerpersönlichkeit spürbar, doch die Bälle und Geistesblitze fliegen nur so hin und her, alles greiftineinander."-Kritiker Max Nyffeler geht insbesondere beim Schumann-Konzert auf die Knie. "Ihr mitreißendes, vitales Spiel ist heute durch Nachdenklichkeit angereichert, sie hört tief in die Klänge hinein. Beispielhaft war der Beginn der Durchführung im ersten Satz, die sie wie einegestaltete - ein Blick in die Gefühlswelt des verliebten Schumanns, im Charakter ebenso treffsicher erfasst wie der anschließende pianistische Höhenflug. Der Übergang des langsamen zweiten zum schnellen dritten Satz: ein intimes, weltabgewandtes Zwiegespräch von Klavier und Orchester, gefolgt von einem. Abgeklärt war das alles überhaupt nicht, sondern vielmehr auf unnachahmliche Weise gereift;ergänzten sich aufs Schönste, ganz im Sinne Schumanns."Der R&B-Starmeldet sich nach einer Phase der Introspektion mit dem zweiten Album "Raven" zurück und haut -Kritiker Eric Torres damit völlig um: Die Sängerin tritt hier "in ein aufs Neue energiegeladenes, stärkendes Licht. Nachdem sie auf 'Take Me Apart' brüchige Beziehungen auseinandergenommen hat, konzentriert sie sich nun durchund Ambient-Täler hindurch auf. Eine neue Ruhe ummantelt ihren verschachtelten Sound und bildet so einen Rückzugsort von den Problemen des Alltags, während sie eben diese Probleme in größter Klarheit aufdröselt. 'Raven' zu hören lässt einen sprachlos zurück angesichts der Spannbreite, in der sich Kelelas Musik entwickelt. Zugleich entstehen dabei zahlreiche Blickwinkel, aus denen sich neue, schwindelerregende Perspektiven auf R&B offenbaren."Außerdem: Ralf-Thomas Lindner resümiert in derdas ""-in der Elbphilharmonie. Karl Fluch freut sich imdarüber, dass die InitiativeaufRaritäten zugänglich macht.In der gratuliert Wolfgang Sandner dem Funk-Saxofonistenzum 80. Geburtstag. Jakob Biazza ( SZ ) und Adrian Schräder ( NZZ ) schreiben Nachrufe auf den RappervonBesprochen werdenAuftritt beim Super Bowl ( Tsp ),neues Album "This Is Why" ( ZeitOnline ), und ein Konzert vonin Frankfurt ( FR ).