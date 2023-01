Szene aus "Der Sandmann". Bild: Emma Szabo.

Ob in Antwerpen oder Bordeaux, Rom oder Paris, Hamburg oder Düsseldorf - überall sind aktuell Arbeiten vonzu sehen, freut sich imRüdiger Schaper, der aber besonders einen Besuch am Staatsschauspiel Dresden empfiehlt, woderzeit als Solist Wilsons "Dorian" gibt: "Wiekommuniziert er mit Spiegeln. Gefangen im Glamour seiner Garderobe, berauscht sich der Narziss am eigenen Bild., eine einsame, unnahbare Erscheinung. Und ein glänzender Entertainer. Christian Friedel wirbelt. Seine Energie erfasst den Zuschauerraum sofort."Währenddessen versucht sichim Hamburger Thalia Theater an einer Musicalversion von"Der Sandmann" nach- ohne die Kritiker wirklich zu begeistern. "Das Unheimliche hat in dieser Kombination aus gekonntemkeinen rechten Platz", seufzt Till Briegleb in der: "Die täuschend echte Automatenfrau Olympia etwa, die Nathanaels blinde Liebe entflammt, könnte heute Sinnbild für so vieles sein: für die verblüffenden Animationen der künstlichen Intelligenz oder die chirurgische Modellierung von Frauenkörpern nach computergenerierten Schönheitsidealen. In Sprengers Finale betritt Olympia die Bühne dagegen zunächst als 'Steinerner Gast' in Blau, aus dem sich dann eine Tänzerin mitschält. Durch die Decke senkt sich dazu ein blaues Holzpferd. Und so verliert sich diese Inszenierung zunehmend in vermeintlichem Augenschmaus, wobei die Erzählung sanft entschläft.""Vielleicht ist dievon 'Der Sandmann' aber auch Konzept", meint Falk Schreiber: "Dann muss man den Hut ziehen davor, wie sich eine junge Regisseurin, die bislang vor allem als sichere Handwerkerin auffiel, hier. Als Fest im Rahmen eines Theaterspektakels, dem irgendwie das Spektakel verlorengegangen ist, eignet sich dieser Abend jedenfalls ganz und gar nicht, am Ende ist er eben doch eine. Als solche aber ist er konsequent."Außerdem: Für dieporträtiert Marc Zitzmann den französischen Theaterregisseur, der 2024 mit einem Gesamtbudget von 137 Millionen Euro die Eröffnungs- und Schlusszeremonien der Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris gestalten wird.Besprochen werden Tschaikowskys "Schwanensee", getanzt vomin der Frankfurter Jahrhunderthalle ( FR ),satirischer Jahresrückblick "Tilt!" in der Frankfurter Jahrhunderthalle ( FR ),Inszenierung "Das tapfere Schneiderlein" im Berliner Atze Musiktheater ( Tagesspiegel ),Inszenierung von"Eines langen Tages Reise in die Nacht" am Berliner Schlosspark-Theater ( nachtkritik ) undInszenierung von"Life Can Be So Nice" am Schauspiel Stuttgart ( nachtkritik ).