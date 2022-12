Einnehmende Intimität: "Nightsongs" von Marva Nabili

Wer in Berlin ist, sollte sich die Möglichkeit nicht entgehen lässt, in der Filmreihe "Women Make Films" des Kino Arsenals die Filme vonkennenzulernen, schreibt Thekla Dannenberg im. Nur zwei konnte die iranische Regisseurin überhaupt drehen: "eines Filmschaffens, das seine Themen von vornherein gefunden hatte". Der eine, "Versiegelte Erde", entstand mit spärlichen Mitteln in ihrer Heimat ("alles wird umhüllt von der Harmonie der Farben und der Wärme des Lichts"), der andere, "Nightsongs", im Exil in den USA. Darin "verarbeitet Nabili eine, die des Exils und der Ausbeutung. Sie zeichnet das einfühlsame Porträt einer chinesischen Einwandererfamilie, die bescheiden in einer beengten Wohnung in New Yorks Chinatown lebt ... Wie selbstverständlich nimmt die Familie noch eine junge Cousine auf, die mit den anderen chinesischen Boatpeople aus Vietnam geflohen ist, eine gebildete Frau aus vornehmer Familie, völlig ungeeignet für die Arbeit in der Nähfabrik. Sie bringtmit, die sich aus dem Off über den Film legt. Ihre Stille und ihre Zartheit geben dem Film eine.", die nach Tel Aviv ausgewandert ist, fällt aus allen Wolken: "Der schlechteste Film, den ich bisher gesehen habe, heißt 'Farha', läuft seit zwei Wochen aufund ist nichts anderes als", der in Israel mal wieder die Nazis von heute imaginiert, schreibt sie in ihrem in derveröffentlichten Briefwechsel mit Dana Vowinckel: 'Dass der Film der jordanischen Regisseurinin Israel zum Politikum werden würde, war vorhersehbar. Der Finanzminister Lieberman will, dass das Kino in Jaffa, das 'Farha' vor zwei Wochen gezeigt hat,wird, und aufverkünden israelische Influencer, dass sie ihr Netflix-Abo gekündigt haben."Der spricht mitüber dessen (in SZ und besprochenes ) Trauma-Drama "Frieden, Liebe und Death Metal". Der Film schildert das Jahr einiger Überlebender nach dem. Entsprechend spricht Lacuesta viel über Traumabewältigung: "Im Film geht es um Trauer und um posttraumatischen Stress, aber es war mir wichtig, dass der Filmist. Es ist ein Liebesfilm über zwei Personen, die darum kämpfen weiterzumachen. Und auch darum, weiterhin auf Rock-Konzerte gehen zu können, weil sie die Musik und die Poesie in ihrem Leben nicht verlieren wollen. Das Hauptthema des Films ist dieses 'Nicht aufgeben'. Als ich nach langer Zeit des Pandemie-Lockdowns endlich wieder auf einem Konzert war, habe ich das selbst gespürt,. Das geht rauf und runter, von der Euphorie zur Trauer, wenn plötzlich von toten Freunden und schrecklichen Erlebnissen erzählt wird."Außerdem: Kira Taszman hat fürein Gespräch mit dem Schauspielergeführt, der aktuell in"An einem schönen Morgen" ( unsere Kritik ) zu sehen ist. Dominik Kamalzadeh plaudert immitüber dessen neuen "Avatar"-Film (mehr dazu hier ).Besprochen werden' "Aftersun" ( SZ ),Schweizer Oscarkandidat "Drei Winter" ( taz ) und die-Dokuserie "Harry & Meghan" ( Welt ). Außerdem weiß die, welche Filme sich diese Woche lohnen und welche nicht.