Diedokumentiert einen Brief der ukrainischen Lyrikerinan ihre deutsche Kollegin - der Brief entstand im Rahmen des Projekts "Weiterschreiben", das zahlreiche solcher Briefe initiiert und dokumentiert . "wie an einen Faden, der mich mit meiner Familie und meinem Zuhause verbindet", schreibt Gladun über sich, ihre Flucht und ihre Habseligkeiten - vom Rucksack, über ihre Jacke bis zu ihren Schuhen, "in denen ich am Abend des 24. Februar das Haus verlassen habe. Sie waren damals so gut wie neu. In ihnen bin ich in den wahrscheinlich letzten Vorortzug aus Butscha gestiegen und bis an die Grenze der Gebiete Kiew und Schytomyr gefahren. In ihnen habe ich die lange Fahrt zu meiner Mutter nach Chmelnyzkyj unternommen. In ihnen bin ich aus Chmelnyzkyj aufgebrochen. In ihnen habe ich in einem kalten Evakuierungszug 28,5 Stunden an der ukrainisch-polnischen Grenze gestanden. ... In diesen Schuhen kam ich nach Kolbuszowa, Rzeszów, Krakau, Warschau, Frankfurt (Oder), Berlin, Potsdam, Frankfurt (Main), Brünn, Wien, Göteborg, Stockholm, Uppsala, in ihnen bin ich. . . Meine ganze Odyssee hat sich in diesen Schuhen zugetragen. In ihnen habe ich mein Zuhause verlassen, in ihnen werde ich."Wir freuen uns und gratulieren: Unser Filmkritiker hat beimin Berlin mit seinem Text "Gurgelgeräusche" nicht nur den Prosa-, sondern auch den Publikumspreis gewonnen . Einen "experimentellen und trotzdem vielsagenden Text" erlebte Susanne Messmer. Es geht um den Landwirtschaftsbeauftragten einer Stadtregierung, der sich "sich seit Jahrzehnten mit einer seltsamen Erkrankung der Kehle quält. In einemwie bei Franz Kafka philosophiert er vor sich hin, dass er eigentlich nie wieder schlucken, aber auch nicht spucken kann, sondern eben nur noch das Dazwischen beherrscht, das. 'Das G G Geld floss auf die Konten derer, die auch mich zum Essen einluden, ja, das gebe ich zu, G G Garnelen und G G Gehacktes, bis ich nicht mehr schlucken konnte.' Holzapfel schubst seine Zuhörer*innen gekonnt in ein Wechselbad aus. Die Politik ist ein harter Job. So sehr wie in diesem Text ist einem das noch selten im Halse stecken geblieben."Weitere Artikel: setzt in dersein Kriegstagebuch ausfort. In dergratuliert Andreas Platthaus dem Literaturkritiker zum 80. Geburtstag.erhält für ihren Roman "Mon Chéri und unsere demolierten Seelen" den meldet Michael Wurmitzer im. Und die Jury hat entschieden : Dergeht in diesem Jahr anfür seine (leider verpaywallte) Rezension in derzuBesprochen werden unter anderem"Radio Nacht" ( NZZ ),"Tagebuch einer Invasion" ( Standard ),' Autobiografie "Eine europäische Frau" ( Jungle World ),"Doppelleben" über die Tsp ), das von Simon Ganahl und Katharina Prager herausgegebene "Handbuch" ( SZ ) und"'Ich will nicht mehr höflich sein'. Tagebuch aus der Wendezeit" ().