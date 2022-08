In der Haut desmöchte man nicht stecken: Wegen zweier Merchandise-Produkte zum Kinoflop "Der junge Häuptling Winnetou" ( hier unsere Kritik) wurde der Puzzle- und Gesellschaftsspieleverlag auf Social Media zunächst von Linken verbal vermöbelt und nun von Rechten, weil der Verlag die Produkte aus Gründen der Imagepolitur vom Markt genommen hat - und "diese zweite Kritikwelle ist", schreibt Kathleen Hildebrand in der. "Die zu erwartenden Schlagwörter von 'Cancel Culture' bis '' werden dem Verlag nun aufum die Ohren gehauen. Natürlich steht da auch, dass es bis zuja nun auch nicht mehr weit sei."Dass Karl Mays Vorstellungen vom indigenen Leben in der Prärie gelinde gesagt nicht auf Kenntnissen aus erster Hand basieren, unterstreicht auch der-Filmkritiker Daniel Kothenschulte und fragt sich verwundert, wie so eine filmische Fantasie vom "" im Jahr 2022 überhaupt noch durch die Fördergremien kommt.verweist auf seine Anfrage aufder Kulturförderung. "Was bedeutet das aber für die Verwendung? Wie weit ist das Bewusstsein für Diversität in der deutschen Kulturpolitik entwickelt, wenn sie durch alle Raster fallen? Wäre es nicht sinnvoller, die Filmförderung wieder als das anzusehen, als das sie einmal gegründet wurde, als ein Instrument,zu verbessern?"Ronald Pohl und Christian Schachinger vom haben sich den Spaß gegönnt und das vom Markt genommene, dank großzügiger Bebilderung leicht in 20 Minuten bewältigbare Kinderbuch zum Film durchgearbeitet und dabei bemerkt, dass "weder das böse Wort 'Indianer' vorkommt noch irgendwelche 'Rothäute' herumtapsen. Möglicherweise wurden die das Volk der Apachen gebendenallerdings vor den Dreharbeiten ins Sonnenstudio geschickt. ... Wirklich übel kommen im Film wie im Buch dieweg." Den Vorwurf, May blende in seinem literarischen Kosmos denaus, können wirklich nur Unkundige in die Welt setzen, ärgert sich Velten Schäfer im: "Die ganze Winnetou-Saga ist ja um das wortbrüchige,einer Eisenbahngesellschaft in das Apachengebiet gestrickt. Dabei beschreibt er die weißen Landvermesser als unzivilisierte, gierige, meist, vor derensich das Publikum ekeln soll. Im ausfransenden Kontext des originalen Winnetou-Plots lernt man zudem,. "Außerdem: In der spricht Franka Klaproth mit dem Schauspieler, der gestern Abend mit dem Ernst-Lubitsch-Preis geehrt wurde. In dererinnert Peter Richter an den DEFA-Klassiker "Die Legende von Paul und Paula" und kommt beim Wiedersehen aus dem Staunen nicht heraus: "Es ist wirklich irre, wie hier dauernd Privates und Politisches,dermaßen eng verleimt werden, dass man diesen Film genauso gut auch in einemeinsetzen könnte." Fritz Göttler empfiehlt in dereine Online-Retrospektive zum. Für plaudert Dirk Peitz mit dem Bestsellerautor , der für die neueste ( hier besprochene ) Verfilmung aus seinem "Känguru"-Kosmos nun auch selbst Regie geführt hat. Besprochen wird der "Game of Thrones"-Nachfolger "House of the Dragon" ( Freitag ).