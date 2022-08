Jean-Jacques Sempé 2016 beim Signieren. Foto: Olivier Meyer, CC BY-SA 4.0





Elina Brotherus, Der Wanderer 2. Aus der Serie "The New Painting", 2003, © Elina Brotherus

Die Zeitungen sind voll mit Nachrufen auf. Man kann sich keinen anderen Künstlern vorstellen, dementgegengebracht wird - innatürlich: "Beim Trauern um seine 'Grands Hommes' und längst auch Frauen ist Frankreich unübertroffen", schreibt ein bewundernder Jürg Altwegg in der. "Es weiß, was es ihnen verdankt, und ist fähig, die Trauer in Worte zu fassen" - aber auch in Deutschland. Von Sempé konnte man lernen, die Widrigkeiten des Lebens und seine Widersprüche mit Humor zu begegnen - oder mit "", wie Arno Widmann in der vorschlägt : "Meine Lieblingszeichnung von ihm zeigt, die fast an einen Dom erinnert. Bücher, Bücher, Bücher, Bücher, Tausende, Zehntausende, ach was unzählig viele Bücher. Unten stehen zwei Herren: 'Warum willst Du ein Buch schreiben?' 'Ich möchte mich aus der Menge hervorheben'. Das macht Sempé aus: Der heiter-spöttische Blick auf die eigene Lage.""Beihabe ich oft an ihn gedacht", bekennt Katrin Bettina Müller in der. "Denn schon als Ballettschülerin hatte es mir eine Zeichnung von Sempé angetan, in der vier kleine Ballettratten mit großem Vergnügen vom Bordstein in eine Pfütze hüpfen."Harry Nutt ( hatte es besonders einangetan: "Nichts ist einfach. 'Nothing is simple', heißt ein kleiner Band des französischen Zeichners Jean-Jacques Sempé, auf dessen Cover ein kleines Landhaus abgebildet ist. Ein überdachter Schuppen, Holz vor der Hütte. Gestört ist die Idylle jedoch durch ein geradezu zwanghaftes Bedürfnis, sich abzugrenzen. Vom Nachbargrundstück trennt das kleine Anwesen ein langer, gerader Zaun.. Die Bestellung der Grundstücke unterscheiden sich durch zwei öde Monokulturen, in denen sich ein Salatkopf als derart störrisch erwiesen hat, dass der geradlinige Zaun einen Winkel schlagen muss."Undkonnte er wie kein anderer. Matthias Heine erinnert sich in deran "eine Zeichenfolge, in der man zunächst einvor einem abfahrbereiten Zug im Bahnhof sieht. Um es herum stehen lauter Männer in Sechzigerjahre-Angestelltenkluft, die sehnsüchtig zu ihnen hinüberschauen. Als der Zug abfährt, winken aus jedem Fenster Hände der einzigen Frau auf dem Bahnhof zu."Weitere Nachrufe von Claudia Mäder in der NZZ , von Gerrit Bartels im Tagesspiegel und von Andreas Platthaus in der





Eine Lektion inbekommt-Kritiker Freddy Langer von der Künstlerinim Fotografie Forum Frankfurt erteilt: "Über ihre gesamte Karriere hinweg fotografiert Elina Brotherus vor allem sich selbst. Doch während es sich anfangs um klar autobiografisch begründete Selbstporträts handelte, beschloss sie 2004, sich nur noch alszu betrachten. Während sie also hier in intimen Selbstbefragungen Einblicke in ihren Gefühlshaushalt zulässt, schlüpft sie dort inund beruft sich auf Ideen der Kunst und der Kunstgeschichte. In einem Bild allerdings finden die Ansätze zusammen: im Motiv 'Disobedience', einem Doppelporträt, für das sie gemeinsam mit der österreichischen Aktionskünstlerin Valie Export im Studio posiert und deren Arbeit 'Stand Up, Sit Down' paraphrasiert."Jörg Häntzschel hat sich für dielang mit zwei Mitgliedern vonüber die Antisemitismusvorwürfe unterhalten:bedauert, nicht genug hingeguckt zu haben bei einigen Kunstwerken, während Farid Rakun die Vorwürfe einfach rassistisch findet und jammert: "Wenn es nicht der Antisemitismus wäre, dann, das ist seit Januar klar und wird täglich klarer. ... Es ist egal, was wir tun. Im Januar wurden wir, seitdem müssen wir ständig beweisen, dass wir es nicht sind."Besprochen werden zwei-Ausstellungen in Berlin: in der Alten Nationalgalerie und in der Liebermann-Villa am Wannsee ( NZZ