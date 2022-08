Todesparty mit Walküren. Foto: Enrico Nawrath

Die Regisseurinhatte zusammen miteinen offenen Brief über- etwa durch das Schweizer, aber einem Oligarchen gehörende Bergbauunternehmen Solway - bei den Salzburger Festspielen veröffentlicht. Das Festival hatte daraufhin das Sponsoring mit Solway aufgelöst. Im Interview mit demkennt sie keine Gnade mit dem Dirigenten, den sie als Geisel des russischen Systems beschreibt, in das er sich selbst begeben habe: ", die tötet." Noch härter geht sie mitins Gericht, wo russische Oligarchen bevorzugt ihr Geld in Stiftungen parken, darunter auch Solway: "In Russland herrscht null Transparenz. Viele Stiftungen sind zu nichts anderem da, als, jene des Dirigenten Valery Gergiev ist das beste Beispiel dafür. Aber es gibt noch einige weitere. Die meisten dieser Stiftungen oder Unternehmen sitzen in der Schweiz, vor allem. Als das Land nach dem Fall der Sowjetunion regelrecht geplündert wurde, wurde viel Geld ins Ausland geschafft. Das passiert bis heute. ... Unternehmen, die ihren Sitz in Zug haben, sollte man allgemein mit großer Skepsis betrachten. Schätzungsweiseder russischen Rohstoffe werden über Firmen in Zug gehandelt. Die Schweiz ist für mich leider einer der."





Inhatte der zweite Teil des Rings in der Inszenierung vonPremiere. Zu gucken gabs viel, derund musste mitten in der Aufführung ersetzt werden, blieb aber ein "übergriffiger Typ, der sich an Tochter Sieglinde zu vergreifen droht", erzählt imein mäßig amüsierter Ljubiša Tošić. "Wotans Griff unter den Rock der Schlafenden erklärte auch, warum Sieglinde hier bereits vor der Begegnung mit Zwillingsbruder Siegmund, mit dem sie ja Siegfried zeugen soll, hochschwanger wirkt. Es hat sie wohl, der bei Schwarz gleich auch Siegmund erschießt und dann kurz zusammenbricht. Dazu hätte Wotan schon zu Beginn der Walküre Gelegenheit gehabt. Schwarz zeigt eine Begräbnisszene. Offenbar hat Familienmitgliedbegangen. Doch viel Trauer herrscht nicht. Um den Sarg herum gruppieren sich die Walküren, Brünnhilde und ihr Freund machen Selfies mit Wotan. Es ist, und die Walküren sind auch sonst schmerzbefreit. Die Scheintraurigen halten sich. Und schminken bedeutet für sie nur, Farbe auf jene Gesichtsteile aufzutragen, die zuvor von Skalpellen modelliert wurden."Im findet Christiane Peitz die Inszenierung immer unstimmiger: "Es stimmt ja, wie Dramaturg Konrad Kuhn im Programm ausführt, dass es für den 'Ring' heutzutage keinen Speer, kein Schwert, keine Riesen oder Drachen braucht. Und dass auf der Bühnewerden muss, was die Musik oft überdeutlich erzählt. Also enthält Valentin Schwarz dem Publikum nicht nur den Walkürenritt vor, sondern sogar den finalen Feuerzauber. ...sein, der Entzug der Droge Wagner. Aber das, der Kontrast zwischen musikalischer Erregung und theatraler Ernüchterung erhellend sein. Dafür fehlt es allerdings an Personenregie, ausgerechnet, wo Schwarz doch das trauma-durchwirkte Beziehungsgeflecht des Nibelungen-Clans ergründen will."Immerhin musikalisch konnte diese "Walküre" überzeugen, lobt Regine Müller in der. "Musikalisch ist die 'Walküre' einezum 'Rheingold', Klaus Florian Vogt (Siegmund) und Lise Davidsen (Sieglinde) mit fulminanter Sopran-Kraft sind Idealbesetzungen, ebenso Georg Zeppenfeld als Hunding, Iréne Theorins flirrende Brünnhilde fällt dagegen ab. Die Walküren sindund präzis eingetaktet, Tomasz Koniecznys Wotan mit seinen Vokalfärbungen ist Geschmackssache, sein Einspringer Michael Kupfer-Radecky ungleich heller timbriert und textverständlicher. Cornelius Meister im Graben sorgt teils für ungewöhnlich gedehnte Tempi, nimmt aber im Laufe des Abends merklich Fahrt auf.fürs Musikalische." Weitere Besprechungen in der nmz undWeiteres: Daswill seine ganze Saison 2022/23 demwidmen, staunt imFrederik Hanssen und dankt dem Himmel für das deutsche Stadttheatersystem, das solches möglich macht: Geplant sind u.a. Raritäten wie"Orestes","Telemaco oder die Insel der Circe",' Musical "The Boys From Syracuse" und"Belagerung von Korinth".Besprochen werdenInszenierung von Marieluise Fleißers "Ingolstadt" bei den Salzburger Festspielen ( nachtkritik SZ ),' Inszenierung von Schnitzlers "Reigen" in Salzburg ( nachtkritik ) undOpernrarität "Le roi Arthus" und die Symphonien vonbei den Tiroler Festspielen in Erl ().