Die armen weiblichen Sprösslinge, unterdrückt und gequält. Foto: Enrico Nawrath





Inwurde Wagners "Rheingold" in der Regie von-Kritiker Joachim Lange kann das nicht verstehen . Die Sänger waren großartig und die Inszenierung, naja: "Es fehlte zwar viel, was eigentlich ins Rheingold gehört - vor allem. Dafür gab es aber jede Menge von Personal und Anspielungen, die es bislang dort noch nicht zu sehen gab. Schwarz hatte im Vorfeld angekündigt, dass der Ring für ihnoder eine Netflix-Serie ist, mit der eine Familiengeschichte erzählt wird. Dazu gehört, dass man am Endeist und getrost spekulieren kann (und soll) wie es wohl weitergeht."Auch-Kritiker Manuel Brug lobt: "Radikal heutig, noch sehr direkt erzählt, mit äußerst geringer Fallhöhe. Das gefällt nicht allen Zuschauern. Es wurde gebuht, aber die Begeisterten waren deutlich trampelnd in der Überzahl.ist das bis jetzt."So gnädig ist Jan Brachmann in dernicht, er hat einfach nichts verstanden. Erst nachdem erhatte, dämmerte es ihm: "Schwarz nimmt Umdeutungen vor, was legitim und üblich ist, aber er beherrscht dienicht. Wenn von anderen Dingen gesungen wird als jenen, die gezeigt werden, muss man klarmachen, wie die Neuzuordnung funktioniert. Wir sehen zum 'Rheingold'-Vorspiel beispielsweise einen Film über das Innere einer Gebärmutter. An zwei Nabelschnüren hängen zwei Föten. Die Idee ist schön, weil Wagners Musik auch dasin uns wachruft, weshalb ihm Theodor W. Adorno attestierte, kein revolutionärer, sondern ein im Grunde regressiver Komponist zu sein. Nun greift ein Fötus dem andern. Es blutet aus. Valentin Schwarz will damit erzählen, dass Wotan und Alberich Zwillingsbrüder sind, die schon vor ihrer Geburt in Fehde miteinander lagen. Bei Wagner steht das nicht. Bei Wagner sind Alberich und Mime Brüder. Um die Neuzuordnung zu verstehen, muss man das Programmheft lesen."Es geht dem Regisseur "um ein, das von der ewigen Unterdrückung der Frau durch den Mann erzählt, die schon im Mutterleib beginnt. Der Ursprung allen Lebens ist der Ursprung allen Übels", meint in derHelmut Mauró, der ebenfalls das Video mit den Föten aufgreift. Für Schwarz geht die Geschichte "so weiter, dass der kleine männliche Spross, von Alberich geraubt und nun in dessen Fußstapfen unterwegs, dieund quält. Wo Wagner ein Bergwerk mit geknechteten Nibelungen einrichtet, finden wir nun einen gläsernen Kindergartenkubus, in dem kleine Mädchen Bilder malen müssen, schikaniert von einem gleichaltrigen Jungen." Das "kann man machen, läuft aber Gefahr, dass man das aufs Ganze gehende Kunstwerk der Ringerzählung mehr und mehr reduziert auf einen".Weitere Kritiken zum "Rheingold" im Tagesspiegel , im Standard , der FR und auf BR Klassik . Die fixe Christiane Peitz schickt imschon Eindrücke vomdes Bayreuther Rings, der "Walküre".Außerdem: In der berichtet Katja Kollmann vom Festival "" im Berliner Hotel Continental mit Produktionen ukrainischer, belarussischer und Berliner Schauspieler. Wiebke Hüster resümiert in derdas Wiener Festival. Besprochen werden"Zauberflöte" in Salzburg ( Tsp ), Giacomo Puccinis "Trittico" in Salzburg ( NZZ ) sowie Uraufführungen der Choreografien "Modern Chimeras" vonund "Encounters #3" vonbei Impulstanz ( Standard ).