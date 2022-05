Buchautor

Lilian Peter

Lilian Peter studierte einige Semester Klavier an der Musikhochschule München, es folgte ein Studium der Philosophie und Musikwissenschaft mit einem Ausflug ins Altgriechische in Wien, Tübingen und Heidelberg. Nach einem weiteren Studium am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und längeren Auslandsaufenthalten lebt sie heute als Schriftstellerin, Klavierlehrerin und Übersetzerin zumeist in Berlin.