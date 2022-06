Eben hat er nach der Schlammschlacht von Gotha noch seinen Austritt aus dem deutschen PEN-Zentrum verkündet ( unser Resümee ), nun istgestorben. Gruppe 47, Lektor bei Klaus Wagenbach und bei Rotbuch, stete Präsenz im Betrieb, nicht zuletzt der Büchner-Preis: "Was für ein Leben, was für eine literarische Karriere", ruft Tilman Krause in der: Mit dem Schriftsteller geht auch ein Stück alte BRD von der Bühne. Jedenfalls werden sich beim zukünftigen Blick "auf die geistigen Strömungen von den Sechzigerjahren bis heute wenige Figuren auf dem Feld der Literatur finden, an denen so wie am umfangreichen, vielgestaltigen Werk des Friedrich Christian Delius ablesbar ist,." Doch seine "Intellektualität hatte nie etwas Einschüchterndes oder gar Doktrinäres", auch "ein gewisser Alterskonservatismus und dielassen sich in seinen späten Texten nicht übersehen".Seine Bücher "begleiten den Gang der deutschen Geschichte", schreibt Thomas Steinfeld in der. AuchDirk Knipphals erblickt in Delius' Schaffen "eine", die sich auf bloße Themenromane allerdings nicht beschränken lässt. "Schön an ihnen ist vielmehr immer wieder, wenn in ihnen aufblitzt, was F. C. Delius vor allen ideologischen Verhärtungen bewahren konnte: deretwa, dem er noch 2018 in 'Die Zukunft der Schönheit' ein Denkmal setzte, und das." Andreas Platthaus würdigt in der FAZ Delius' ", die in Büchern Ausdruck fand, die zumgehören, was die deutsche Gegenwartsliteratur hervorgebracht hat". Doch "als opulenter Stoffauftürmer und praller Geschichtenerzähler verstand er sich nicht", fügt Gerrit Bartels imhinzu, der Delius'hervorkehrt. "Er gehörte zu denim deutschen Literaturbetrieb", schreibt Cornelia Geißler in der, nicht ohne an die politischen Auseinandersetzungen zu erinnern, die F.C. Delius durchaus und auch in seinen Büchern ausfechten konnte.hat ein episches Interview mitgeführt, der mit "City on Fire" gerade einen Roman über die Geschichte derin seinem Heimatortvorgelegt hat. "Ich war bereit, nach Hause zu gehen, sowohl in einem physischen als auch in einem literarischen Sinne. Und ich brauchte die Realität der Mafia-Kriege, das passte perfekt zu diesem Ort. Providence ist klein. Wenn man über die Mafia in New York oder Chicago schreibt, kennt wahrscheinlich nicht jeder jeden. In Rhode Island kennt jeder jeden. Man hat diese intimen Beziehungen, Freundschaften, Ehen. ... Es gab bestimmte Orte, von denen man wusste, dass sie 'mobbed up' waren, wo es alsogab. Das war einem als Kind sehr bewusst. ... Ich erinnere mich, dass ich damals, als ich wegging, dachte, dass wir alle doch schon besiegt waren. Wir waren nicht nur an die Korruption der Mafia gewöhnt, sondern auch an die. Die Polizisten in unserer Stadt gehörten zu den."Weitere Artikel: Auf erinnert Nicole Seifert an die Schriftstellerin , die heute 100 Jahre alt geworden wäre. Nils Minkmar porträtiert in derdie Schrifstellerin . Hans-Christian Rößler berichtet in dervon der. Die NZZ dokumentiert Dankesrede zur Auszeichnung mit dem Thomas-Mann-Preis.Besprochen werden unter anderem"Die Kinder sind Könige" ( taz ),Krimi "Milde Gaben" ( BLZ ),"2 a.m. in Little America" ( Welt ),' "Eine Frage der Chemie" ( Tsp ),"Lord Byrons letzte Fahrt" ( Freitag ) undGedichtband "Opus 8" ().