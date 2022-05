Der taz-Neubau von e2a. Foto: Rory Gardiner/e2a

Laura Helena Wurth freut sich über den Kreativitätsschub, denin den vergangegen Jahren den deutschen Städten verschafften, womit sie nicht nur die Ikonen von Herzog & de Meuron meint, sondern auch die Bauten des Büros, das die Heinrich-Böll-Stiftung und die taz entwarf, oder das Büro Duplex mit seinen Genosschaftsbauten: " Anne Kaestle hat vergangenes Jahr ein Buch herausgegeben, in dem sie ihre Idee des Bauens mit Duplex genau beschreibt. Eine Idee, die sich vielmehr mit dem Dazwischen, mit den Räumen, die unfreiwillig entstehen und gerade deswegen frei von den Menschen genutzt werden, beschäftigt. In der Publikation ruft sie dazu auf, dass Architekten eine Artetablieren sollen, um die strikten Bauvorgaben zugunsten einer menschenfreundlicheren Architektur zu umgehen."Im-Interview leidet Architekteinmal mehr an fehlender Verdichtung, Berlins "Europacity" am Hauptbahnhof und überhaupt all den Sozialbauten in Berlin. Von der neuen Senatsbaudirektorinerhofft er sich eine radikale Kehrtwende: "Aber wie will man das machen mit städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die nur Sozialwohnungen im Kopf haben und nicht in urbanen Kategorien denken wollen oder können. Es muss auch wieder über das ehemaligenachgedacht werden. Die riesige Grünfläche kann ja genauso bleiben, am besten ohne 'Gestaltung', aber an den Rändern könnte ein Quartier heranwachsen wie am Central Park in New York. Das wäre doch grandios Mein Gott,geworden!" Vielleicht auch nur resigniert, betrachtet man die grausliche Randbebauung am Gleis Park