InKlimasatire "Das Wasser", in Dresden von Jan Gehler uraufgeführt, findet Michael Bartsch den ganzen Witz, der das Thema überhaupt erst erträglich macht. "Zunächst werden wir wie in einem Exposé mit der 'Flut' konfrontiert, mit der konkreten Erfahrung des, der zuvor eine Straße war. Wie in Sachsen 2002, wo die Autorin zum Stück recherchiert hat. Die erste halbe Stunde läuft ein chorisch oder verteilt gesprochener Monolog eines prototypischen Bürgers, der es im Wortsinn ausbaden muss. Adressat ist das Publikum, beim Vorrücken der Gruppe an die Rampe beinahe attackiert, oder sind anonymer '', an die man jegliche Verantwortung delegieren kann. 'Wir hätten es wissen können, wenn man uns Bescheid gesagt hätte!' Dieser blockartige Auftritt löst sich in lose Rollen auf, Voraussetzung fürder immer schuldlosen Verantwortungslosigkeitsträger, aber auch des Durchschnittsspießers." Dass das funktioniert und nicht überheblich wirkt, liegt für Bartsch daran, wie Kathrin Röggla "in einer Art von weisem Sarkasmus" hält: "Auch die modernen Prophetinnen und Propheten des Untergangs müssen Spott einstecken."





Wie ganz konkret Theater von der Realität "da draußen" erzählen kann, wenn es denn will, erlebt auch Kevin Hanschke () im Theater der Bergarbeiter in Senftenberg, woStück "Der Sohn" die jüngeream Beispiel einer Familie erzählt: "Dabei geht es um Arbeitslosigkeit und Abstiegsangst, Wandel und Stagnation. Aber am Ende tritt Elon Musk als Erlöser auf. Dass in diesem Stück dieverhandelt wird, mit all ihren Brüchen, Problemen und Widersprüchen, wird schon vor der Vorstellung klar. Vor dem Senftenberger Theater, der 'Neuen Bühne', hat sich das Publikum versammelt und wartet auf den Einlass. Es wird über diediskutiert, der Ukrainekonflikt gestreift und in Aussicht gestellt, was das für die Kohleindustrie bedeutet."