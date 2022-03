Bild: Nini & Carry Hess: Alexander Rumnev (Tänzer), 1924. ullstein bild collection

In der blickt Judith von Sternburg in eineim Museum Giersch , das den jüdischen Frankfurter Theaterfotografinnenderzeit eine Ausstellung widmet: "Derfand in den Bildern der Schwestern seinen perfekten Ausdruck. Das zeigt sich in der frühen, noch tastend wirkenden Szenenfotografie, in den vorzüglichen Tanzbildern, vor allem aber in den Rollenporträts. Unter den Hess'schen Händen entwickeln sie sich (wie das Theater selbst ja auch) vom händeringenden Pathos des 19. Jahrhunderts hin zu einer heruntergekühlten, aber da umso wirkungsvoller glühenden Intensität. (…) Das wie beiläufig, aber perfekt Durchkomponierte zeigt sich mehr noch in der großen Gruppe der Porträts: Die Prominenz - wirklich reihenweise, darunter, eine grüblerische Tilla Durieux, ein unheimlich gescheiter Döblin, ein elefantenfütternder Zuckmayer - wie die privaten Bilder gleichermaßen leger und doch kunstvoll."Zahlreiche zugewanderte ChoreografInnen und TänzerInnen haben, darunter auch, Danseur étoile der Pariser Oper, der seit 2016 das Ballett am Moskauer Stanislawski- und Nemirowitsch-Dantschenko-Musiktheater leitete, berichtet Dorion Weickmann in der: "Unmittelbar nach Beginn der russischen Offensive trat er zurück, reiste aus und gab der französischen Nachrichtenagenturein Interview. Seine Prophezeiung:, auch das Ballett, keine Koproduktionen mehr, Rückzug aller modernen und zeitgenössischen Choreografien. Kreationen, die Hilaire noch persönlich bei Sharon Eyal und Hofesh Shechter in Auftrag gegeben hatte, werden genauso wenig stattfinden wie geplante Auslandsgastspiele. Das Ergebnis ist ein Rückfall in die, das Repertoire wird notgedrungen auf Werke russischer Provenienz zusammenschmelzen. Laurent Hilaire schätzt, dass es nach der Wiederbelebung des Austauschs mindestens ein Jahrzehnt dauert, bis Normalität einkehrt.""Habe ich eigentlich das Recht so zu hassen?", fragt in derder ukrainische Theaterkritiker, der auch Theaterschaffende aus Lwiw befragt hat. "Sollen die Europäer von uns Ukrainern diesen Eindruck gewinnen? Aber wenn ichsehe, wenn sich gleichzeitig meine Freunde in Kellern verstecken und sie nur beten können, dass sie nichtwerden (in Cherson gab es am 3. März Informationen über Vergewaltigungen, manche Frauen und Mädchen haben das nicht überlebt), dann bleibt in mirzurück. Ich appelliere an alle Russen: 'Geht einfach nach Hause. Ihr habt in meinem Land nichts zu suchen. Ihr bringt nur Tod und Verderben, ihr zerstört unser Leben und die Zukunft von unzählig vielen Menschen.' Als Antwort höre ich dann den vielstimmigenund Freunde, die ich kürzlich interviewt habe: '(vor den ukrainischen Nazis - Anm. d. Übers.) und dann wird Frieden sein.'"Außerdem: In der erfährt Esther Boldt, wasund, designierte Intendanten des Frankfurter, für das Theater planen: Eine "resiliente Institution" soll es werden. Im freut sich Sandra Luizina auf das vom Berliner HAU veranstaltete Festival für zeitgenössischen Tanz, das dreizehn Positionen aus der deutschen Tanzszene zeigt. Besprochen werden' zweites Theaterstück "Volker" am Tiroler Theater Prasesent ( Standard ).