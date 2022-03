Bild: Vincent van Gogh. Selbstporträt mit grauem Filzhut 1887. Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

Selten ist Marion Löhndorf (so nahe gekommen , wie jetzt in der Londoner Courtauld Gallery , die derzeit fünfzehn Selbstporträts ausstellt. Bei allen Verletzungen stellte sich Van Goghdar, erkennt sie: "Meistens sieht er uns seitlich im Dreiviertelprofil an, denn ihm fehlten so viele- zehn -, dass er die Frontalansicht mied, die seine eingefallenen Wangen deutlich zutage treten ließ. Sein 'Selbstporträt mit grauem Filzhut' (Paris, Frühling 1887) gehört zu den Ausnahmen. Hohlwangig starrt er mehr in sich hinein als aus dem Bild, die Brauen leicht zusammengezogen. Aber es ist doch unverkennbar van Gogh. Alles an ihm besitzt Wiedererkennungswert, der Bart (der manchmal fehlt, aber man bemerkt es kaum), die Hakennase, die kurzen roten Haare. Und da ist die: Da die Selbstbilder in kurzer zeitlicher Abfolge entstanden und mit seinem Tod endeten, bleibt van Gogh für die Nachwelt ein Mann Mitte dreißig."Prag hat jetzt auch eine, eine private, gegründet von der Stiftung des Ehepaares Pavlina und Peter Pudil, freut sich Noemi Smolik in der. Und weil sich die Kunsthalle Praha in einem ehemaligen Umspannwerk befindet, eröffnet sie mit einermit "ikonischen Werken der kinetischen und kinematographischen Kunst. Von Naum Gabos 1919/20 entstandenem Metallstab, der, von einem elektrischen Motor angetrieben, sich um die eigene Achse dreht, den Titel 'Kinetische Konstruktion' trägt und das überhaupt ersteist. Von Marcel Duchamps 1926 entstandenen Anémic cinéma und dem Rotorelief von 1935, das eine Überlagerung der mechanischen Drehung eines Kreises mit der kinematographischenist, sowie von dem filmischen Experiment 'Lichtspiel Schwarz-Weiss-Grau' von 1930 des aus Ungarn stammenden Künstlers László Moholy-Nagy. Nur um diese Werke, die Kunstgeschichte geschrieben haben, zu sehen, lohnt sich schon der Besuch dieser Ausstellung, ganz zu schweigen von den späteren Werken etwa eines Woody Vašulka, Gyula Kosice, Christina Kubisch, Heinz Mack oder auch von Peter Weibel selbst."Der Kulturmanager, gerade erst in der Kritik wegen seiner" ( Unsere Resümees ), organisierte in Moskau und Berlin auch die Ausstellung "Diversity United", gesponsert unter anderem von Daimler, unterstützt von- und unter der. "Warum hat die Regierung, warum hat der Bundespräsident diese Veranstaltung überhaupt unterstützt? Wer sollte von dieser Ausstellung?", fragt Tobias Timm in derund berichtet: "In einemwandten sich kürzlich Hunderte Künstlerinnen, Museumsdirektoren und Kuratorinnen gegen die fehlgeleitete 'Kulturdiplomatie' Smerlings: 'Walter Smerling betreibt ein Programm, in dem Kunst instrumentalisiert wird, um öffentliche Gelder in private Anlässe für das Networking von Unternehmern und Politikern umzumünzen.' Das unter anderem von der Künstlerin Hito Steyerl verfasste Schreiben prangerte die 'dubioser Firmengeflechte' und die '' an."Besprochen wird die Ausstellung "Nicht-Orte" in der Galerie im Tempelhof Museum ( taz ), die Ausstellung "Blitzsymbol und Schlangentanz.und die Pueblo-Kunst" im Hamburger Museum am Rothenbaum, die der Frage nachgeht, ob Warburg die Kunst indigener Gesellschaften aus kolonialem Interesse studierte ( taz ), die Ausstellung "100 Jahre. Von bitterbös bis augenzwinkernd" im Karikaturenmuseum in Krems an der Donau ( Standard ) und der Auftakt der Foto Wien ( Standard ) und und die Ausstellung ". Eine Obsession" im Unteren Belvedere in Wien ( NZZ ).