Nils Minkmar ist in dertief gerührt vonAuftritt in den französischen Nachrichten, wo der Sänger zu seinem Comeback die Frage nach seiner langen, wohl depressionsbedingten Auszeit mit einem gesungenen Lied beantwortete - natürlich eine abgesprochene Aktion. Jetzt diskutiert Frankreich rege, ob mit diesem Coup nichtwerden - doch gehen solche Vorwürfe fehl, denn die Sache hat historischen Ereignischarakter: "Indem sich der Sänger direkt an das Publikum wendet, in die Kamera singt, vertraut er ihm. Seine erste Zeile ist eine Spiegelung, er beschreibt eine Grunderfahrung: 'Ich bin nicht allein damit, allein zu sein.' Dann entfaltet sich dieses durchweg, eigentlich ein klassischer Chanson, dessen schwarze, brisante Themen mit einer hypnotisierenden, balladenhaften Melodie kontrastieren. Stromae und die Redaktion machen damit etwas, das im Fernsehen selten geworden ist: Sie gehen ins. ... Stromaes Lied ist, dies als Erstes,."dürfte wohl der bekannteste Sitzplatz der jüngeren Feuilletongeschichte sein. Hier saß-Kritiker Manuel Brug vor fünf Jahren bei der Eröffnung derund war schier fassungslos, was sich ihm auf diesem Platz akustisch bot ( unser Resümee ). Jetzt, zum ersten großen Bestehensjubiläum, hat er seinen lieben Frieden mit dem Haus gemacht (und ist sehr froh, dass der Sitz wegen der Coronamaßnahmen derzeit gesperrt ist): Auf der Position Block B, Reihe Fünf, Platz 1 sitzt er nun "schön frontal schräg und halbnah zum Podium, genau spiegelbildlich zum Intendantendienstsitz auf der anderen Saalseite. Und?." Zumal in fünf Jahren Elbphilharmonie ohnehin "das Sehen (und Gesehenwerden) fast wichtiger wurde als das Hören. Hier erlebt man Akustik." So ist "Elphi" dann doch "eineund wirklich ein Hamburger Kulturkraftwerk der allerschönsten Art" geworden. Damit dürfte dann auch die Presseabteilung des Hauses endgültig versöhnt sein.In dersammelt Jürgen Kesting in einem einzigen Satz (wenngleich unter Zuhilfenahme zahlreicher Semikola) diezum Jubelfest der Elbphilharmonie, nur um am Ende selbst in den Chor der Gratulanten einzustimmen und sich von Beethovens "Fidelio" mitreißen zu lassen: "Wer ein solches Haus errungen, / Stimm' in unsern Jubel ein, / nie wird sie zu hoch besungen, / hehrster Ort der Kunst zu sein."Außerdem: Hanspeter Künzler porträtiert für die, die mit "Covers" gerade ein neues Album vorlegt. In der Frankfurter Pop-Anthologie schreibt Philipp Krohn über Gisbert zu Knyphausens "Seltsames Licht". In derlegt Jakob Biazza den-Jahresrückblick vonund das neue Album dernah beisammen. Besprochen wird Gina Schwarz' Album "All Alone 2020" ( Standard ).