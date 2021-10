Robert Hunger-Bühler in "Anne-Marie die Schönheit" von Yasmina Reza am Theater Freiburg, wo es weitere Vorführungen





Das neue Münchner Volkstheater. Foto vom Architektenbüro LRO

InStück "Anne-Marie die Schönheit" ist ein Solostück für eine Frau. Geschrieben hat Reza es jedoch ausdrücklich für den Schauspieler. Das Schauspielhaus Zürich hat die Rolle jetzt mitbesetzt. Eine ausgezeichnete Wahl, findet Roman Bucheli in der. Schade nur, dass das Schauspielhaus das Stück ausnicht in Zürich spielen will, sondern Hunger-Bühler als alternde Schauspielerin Anne-Marie durch die Provinz schickt. Den Zürchern entgeht was, wenn Anne-Marie in ihrer letzten Rolle sich selbst spielt: "Wie falsch das alles ist - und wie sehr es sich zugleichanfühlt, wird vielleicht gerade darum so unaufdringlich, fast zärtlich spürbar, weil Robert Hunger-Bühler den Zwiespalt selber verkörpert. Er versucht ja auch gar nicht, die Illusion zu erwecken, es stehe eine Frau auf der Bühne, Rock und Bluse sind keine Travestie, nur dieder Identität. Darum bleibt der Abstand zwischen ihm und der Rolle gerade dort am schmerzhaftesten gegenwärtig, wo er zu verschwinden droht. Es ist diese, die unsere Sinne schärft für die großen Dissonanzen im Leben der Frau und in den Weisen, wie sie davon erzählt."





Heute abend eröffnet das neue Münchner Volkstheater mit Marlowes "Edward II." in der Regie von Christian Stückl. In dernutzt Matthias Alexander die Gelegenheit, noch einmal von den "Meistern des Stuttgarter Architekturbüros LRO Lederer Ragnarsdóttir Oei " und insbesonderezu schwärmen. Für das Theater wird der neue Bau eine Herausforderung, meint er: "Jahrzehntelang hat dasin einer umgebauten Turnhalle an der Brienner Straße mehr gehaust als residiert, jetzt verfügt es über gewaltige 30 000 Quadratmeter Geschossfläche und über eine technische Ausstattung, von der die Kollegen an Kammerspielen und Residenztheaterkönnen. Auch die Personalstärke ist aufgestockt worden, immerhin um ein Drittel. Das ist schön und beglückend, aber auch fordernd. Intendantund sein junges Team, die Volkstümlichkeit nie mit Provinzialität verwechselt haben, werden sich mitkonfrontiert sehen: seitens des Publikums, der Kritik und der Politik."Weiteres: Dorion Weickmann trifft sich für diemit der koreanischen Choreografin, deren Stück "Dragon" gerade in Potsdam aufgeführt wird. Besprochen werdenInszenierung von Bellinis "Norma" an der Semperoper ( nmz ), der Doppelabend "Das Mrs. Dalloway Prinzip" und "4.48 Psychose" in der Inszenierung vonam Schauspiel Dortmund ( SZ ).