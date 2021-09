Die Shortlist desist da. Hoffnungen machen können sich Norbert Gstrein ( "Der zweite Jakob" ), Monika Helfer ( "Vati" ), Christian Kracht ( "Eurotrash" ), Thomas Kunst ( "Zandschower Klinken" ), Mithu Sanyal ( "Identitti" ) und Antje Rávik Strubel ( "Blaue Frau" ) - und damit in erster Linie Bücher aus der Frühlingssaison und zu 50 Prozent aus dem fällt Marie Schmidt von derauf. Zu beobachten ist außerdem eine "Ausgeglichenheit zwischen Frauen und Männern", schreibt Andreas Platthaus in der. Eine "Überraschung ist Thomas Kunsts bisweilen hochkomische Schilderung des Lebensentwurfs eines ostdeutschen Aussteigers; die Resonanz auf sein Buch bei der Kritik war bereits eindrucksvoll, nun wird es sein verdientes Publikum finden." Während Platthaus' Favoritin allerdings Strubels Roman ist: "Derarterzählt kein anderes der sechs Bücher. Nicht einmal Christian Kracht. Seine wunderbare Selbstironie hält im Vergleich mit dervon Antje Rávik Strubels Roman dann doch nicht stand." Judith von Sternburg in der rät derweil dazu, beim Wettbüro auf Mithu Sanyals Roman zu setzen, denn "hier kommt viel zusammen, Identitätsthemen der Stunde und ihre möglicherweise auch bizarren Folgen, mit Witz, Klugheit und Blick für das satirische Potenzial in allen Dingen verhandelt und in einegebracht."In derverteidigt die buchpreisnominierte Schriftstellerinzudem das, auch aus der Perspektive, dass sie für ihren Roman "Die Blaue Frau" ein geschlechtsneutrales Personalpronomen gut hätte brauchen können. Dass ihr das Gendersternchen gefällt, liege vielleicht auch daran, dass es "kein Wort ist, keine Benennung im herkömmlichen Sinne, kein weiteres Label, das ein Lebenwie einen toten Schmetterling, sondern einfach. Er sorgt für einen leichten Schwindel, eine Ver*rückung innerhalb eines Wortes. Der gewohnheitsmäßige Trott unserer Wahrnehmung kommt kurz ins Stolpern. Als Schriftstellerin neige ich zur, zum ästhetischen Spiel. Erfindungen wie diese kurbeln meine Fantasie an."Magnus Klaue rettet in derdie Schriftstellerinvor dem ewigen Abgrund des Kitschverdachts, in den sie die Verfilmungen ihrer "Heidi"-Romane gerissen haben. In ihrer Biografie "verschränkten sichmit Tendenzen der anbrechenden Moderne. .. Dass Spyris 'Heidi'-Geschichten ein ländliches Idyll zeichnen würden, das gegen die zersetzenden Einflüsse modernen Lebens als Fluchtphantasie fungiert, lässt sich auch mit bösestem Willen nicht behaupten. In Spyris 'Heidi'-Welt gibt es, sondern nur fehlende Mütter, abwesende Väter sowie Großeltern und Tanten, die die Elternfunktion übernehmen, während Heidi das, was ihr von Eltern und Großeltern als Tradierung angesammelter Erfahrung hätte beigebracht werden sollen, in Wahrheit gerade dadurch lernt, dass sie."Weiteres: Der vonals "Schriftsteller des Jahres" ausgezeichnete Science-Fiction-Autor und Putin-Kritikerwürde diese Auszeichnung viel lieber an George Orwell und den italienischen Kinderbuchautor und Kommunisten Gianni Rodari weiterreichen, berichtet Kerstin Holm in derDankesrede zur Auszeichnung mit dem Italo-Svevo-Preis.Besprochen werden unter anderemComic "Lehrjahre" ( taz ),Essay "Die Unsterblichen" ( FR ),Biografie über NZZ ),"Harlem Shuffle" ( SZ ),"M. Der Mann der Vorsehung" ( Zeit ),"Ich habe meine Skepsis, meine Kenntnisse und mein Gewissen" mit Briefen von 1944 bis 2000 ( NZZ ) und"Blaue Frau" ().