Bild: Jordan Strafer. PEP (Process Entanglement Procedure) Video-Still, 2019. Courtesy die Künstlerin

Bild: Paul Gauguin , Eu haere ia oe (Où vas-tu ?) La Femme au fruit, Tahiti, 1893. Musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg

Mit der Erkenntnis, dass sich auch in der Kunst das "liberale Freiheitsversprechen" auflöst, wird Carlotta Wald () in der Ausstellung "Illiberal Arts" im Berliner HKW konfrontiert . Kunst soll deshalb nicht repräsentieren, sondern als "Lebenspraxis" verstanden werden, lernt sie etwa von: "Er hat im Sommer 2020 Stimmen derProteste in Brooklyn, New York aufgenommen und lässt diese nunvor einem Fenster des Ausstellungsraums erklingen. Während sich sämtliche Touristen auf den Spree-Booten fragen dürften, welche Demonstration in dem Regierungsviertel stattfindet, dringt zu den Besucher:innen in der Ausstellung nicht mehr als eindurch. Dem Künstler gelingt damit gleich zweierlei: Er verleiht den Protesten eine laute Stimme in Berlin und macht auf den Rassismus aufmerksam, der, Deutschland inklusive, eingeschrieben ist. Gleichzeitig macht Diez aber auch diesichtbar, die Museen wie das HKW produzieren. Die strikte Trennung von Innen und Außen, Kontemplation in der Ausstellung und Leben außerhalb, verbannt jede künstlerische Idee in eineund verhindert ihren Einfluss auf die Realität."Endlich ist die Geschichte der Moskauer "Kunst-Krösusse gründlich aufgearbeitet", freut sich Marc Zitzmann in der, nachdem die Pariser Fondation Louis Vuitton nach der großen-Ausstellung nun diezeigt - und zwar so vollständig, dass Zitzmann das Gefühl hat, ganze Säle in der Petersburger Eremitage ständen derzeit leer: "Glanzpunkte sind diegewidmeten Säle. Die dreizehn Gauguins der Kollektion (von denen zehn ausgeliehen wurden) stammen bis auf das 'Café à Arles' aus der polynesischen Zeit: enigmatische Landschaftsbilder und Alltagsszenen, in denen der zivilisationsmüde Maler mit reinen, unmodulierten Farben dieeinzufangen sucht. Die achtzehn Cézannes (bis auf das 1933 zusammen mit van Goghs 'Nachtcafé' nach New York verkaufte 'Porträt von Frau Cézanne im Gewächshaus' allesamt zu bestaunen) decken von der frühen 'période couillarde' bis zum Spätwerk alle Schaffensphasen ab, mit Fokus auf konstruktive und synthetische Landschaften in den unverwechselbaren Blau- und Grüntönen."Außerdem: In der freut sich Ingeborg Ruthe über das-Konvolut, das dievon der Sparkasse erhalten hat: "Es handelt sich um acht Gemälde, 20 Collagen und 14 Zeichnungen. (…) Für die Berlinische Galerie ist das eine große Bereicherung des Sammlungsbestandes an Höch-Werken und des dokumentarischen Nachlasses, der 1979 nach Höchs letztem Willen in die Künstler-Archive des Museums kam." Für dielässt sich Dorothea Zwirner in der Fondazione Prada in Mailand vonCartoon-Bären "Who, the Baer" Debatten überundverhandeln. Das Dortmunder Museum Osthaus erwirbt das Gemälde "Jüngling am Scheideweg" des Expressionisten, meldet Stefan Trinks in derBesprochen werden die Ausstellung "Danh Vo" in der Wiener Secession Standard ) und die Ausstellung "Posy Simmonds - Close Up" im Cartoonmuseum Basel ).