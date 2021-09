Filmische Schönheit und menschliche Hässlichkeit: "The Painted Bird"

Mit dem dreistündigen Schwarzweißfilm "The Painted Bird" hatgleichnamigen, wegen seiner ausufernden Gewaltszenen berüchtigten Weltkriegsroman aus den Sechzigern verfilmt. Entsprechend an die Nieren geht auch der Film, der-Kritiker Andreas Busche schon bei seiner Venedigpremiere vor zwei Jahren brüskierte . Revidiert hat er sein Urteil jetzt zum Kinostart nicht: "Fraglos ist Marhoul vom ungarischen Altmeisterinspiriert, aber was einem sein Film über das Wesen des Krieges, des Zweiten Weltkrieges, sagen will, bleibt plakativ: Die Welt ist schlecht, es gibt keinen Ausweg. Dieser Fatalismus ist untermalt von einem gewissen Sadismus in der Mise-en-Scène, weil jeder Anflug von Hoffnung von einerübertroffen wird. Man durchschaut dieses Spiel mit den Erwartungen sehr schnell, aber der Fantasie scheinengesetzt."Der Film aalt sich zugleich inund der Ausschmückung seufzt Janick Nolting auf. Der Film steht im Zusammenhang mit westlichen Kriegsfilmen der letzten Jahre wie "Dunkirk", "Hacksaw Ridge" oder "1917", erfahren wir: "Fortwährend geht es um. Immer will man dem Schrecken noch ein bisschen näher kommen, den Schmutz und das Blut noch stärker am eigenen Leib spüren.ist ein vermeintlich bedeutsames Stichwort. 'The Painted Bird' bedient diese eigenartigen Sehnsüchte ebenfalls, gibt sich aber gar nicht erst die Mühe, zu verstecken, dass er wie eine Gruselgeschichte konsumiert werden wird, mit der man glaubt, den Horror vergangener Tage innerlich bewältigen zu können. ... Marhoul macht die extreme Gewalt in diesen umwerfenden Schwarz-Weiß-Bildern konsumierbar und zu einem."Am Samstag werden indie Preise verliehen. Zu sehen gab es einen Jahrgang "des, der resoluten, widerspenstigen, aus der Rolle fallenden oder ihre Rolle verweigernden Mütter", berichtet Katja Nicodemus in derTim Caspar Boehme wirft derweil einen Blick nach, von wo aus ihn "Signale der Gewalt und Zeichen der Hoffnung" erreichen: "In Walentyn Wassjanowytschs 'Reflection' ist es der gegenwärtigeder Ostukraine, bei 'Captain Volkonogov Escaped' von Natascha Merkulowa und Alexei Tschupow spielt die Handlung in einerzur Zeit des Stalinismus."-Kritiker Dominik Kamalzadeh lobt die italienischen Filme im Programm und hatte hier insbesondere mit"Freaks Out" viel Freude, einer "einer wilden Kreuzung aus NS-Widerstandsdrama, Außenseiterode und fantastischer Zirkushommage. ... In seiner Unbedingtheit, mit erals Sphäre der Freiheit verteidigt, erinnert der Film an Arbeiten Guillermo del Toros."Weiteres: Der Kinohistoriker Lars Henrik Gass schreibt demeinen Brief aus, wo die Kinosäle dahinschmelzen wie Butter unter der Sonne, einnicht nur einschlägiges Material - "immerhin auf 35mm" -, sondern auch "kuratierte Filmgeschichte" zeigt, und wo Zeitungen ihn davon in Kenntnis setzen, dassin jungen Jahren denschätzte und davon in seinem Denken grundiert wurde. Urs Bühler spricht in dermit Christian Jungen, den Leiter des, über die anstehende Festivalausgabe.Besprochen werdenThriller "Stillwater" mit Matt Damon ( Perlentaucher Presse ),"Über Deutschland" ( Perlentaucher ),BND-Satire "Curveball" ( Welt ),vorerst nur in der Schweiz startender "Night of the Kings" ( NZZ ), die-Animationsserie "He-Man and the Masters of the Universe", die sich trotz ihres markig-martialisch-machistischen Titels als erstaunlich progressiv herausstellt ( FR ).