Symmetrisches Bild, dieses typische Gelb zwischen Senf und Zitrone, mittendrin Bill Murray: Wes Anderson ist wieder da.

Fürhatdie Premiere seines neuen Films "The French Dispatch" extra um ein ganzes Jahr verschoben und-Kritiker Tobias Kniebe sieht auch auf den ersten Blick, warum: Der bis in den letzten Winkel mit Stars besetzte "Film ist eine satirische, aber durchweg, gesehen durch amerikanische Augen".spielt einen brummigen US-Chefredakteur, der die Produktion seines Provinzblatts von Kansas kurzerhand nach Frankreich verlegt und dort eine publizistische Perle daraus macht. "Die Liebe zu Texten und der Arbeit daran durchzieht den ganzen Film. Passagenweise werden die Reportagen im Voice-over auch vorgelesen, so schnell allerdings, dass man ihre Feinheiten kaum ganz goutieren kann. Bald möchte man deshalb den ganzen Film ablegen, die man wieder und wieder hervorholen und darin schmökern kann."Diesen Film "alszu bezeichnen wäre eine Untertreibung", schwärmt Andreas Kilb in der: "Jede Szene ist, jede Wendung des Plots eröffnet neues." Sicher, "man kann dieses Kino der Hommagen und Reminiszenzen, dessen Design der Regisseur bei den Illustratoren der Zeitschrift entliehen hat, für überflüssig und weltfremd halten, und tatsächlich balanciert 'French Dispatch' wie schon 'Grand Budapest Hotel', mit dem Anderson vor sieben Jahren den Jurypreis in Berlin gewann, immer an der. Aber auch einezeigt manchmal die richtige Zeit an."Im zieht Andreas Busche Bilanz zur Festival-Halbzeit: "Dererweist sich" bislang "als großes Manko. ... Im Wettbewerb herrscht großer Redebedarf: in Voiceovern, in Flashbacks, am Sterbebett - oder auf alten Kassetten." Nur wirklich neue Ideen findet Busche derzeit noch nirgends. "Für solcheist Cannes dieses Jahr aber vielleicht der falsche Ort. Im Moment überwiegt an der Croisette die Erleichterung, dass das Kino die vergangenen 15 Monatehat."Weitere Artikel: Thomas Abeltshauser spricht immitüber dessen neuen Film "Sommer 85". Besprochen werden der neue Teil der Autofahrer-Actionreihe "Fast & Furious" mit Vin Diesel ( Standard ) und die-Serie "The White Lotus" ( FAZ ).