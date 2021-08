Szene aus "Lohn der Nacht" © Bregenzer Festspiele / Anja Köhler





Szene aus Puccinis "Turandot" in der Arena von Verona. Foto: Arena di Verona

"Die Arroganz des Kapitals" ist das Thema von"Lohn der Nacht", das Jana Vetten in der Uraufführung für die Bregenzer Festspiele mit Musik von Öğünç Kardelen inszeniert hat. Festgemacht wird das am erzählt Sabine Leucht in der. "Die Steilvorlage, dass die Diva, die in "Lohn der Nacht" nach der Babypause erstmals wieder auf der Bühne steht, die Titelrolle in ebendieser Oper singt, lässt die Regie allerdings liegen. Hier interessiert sie die Ausgesetztheit der hypernervösen Frau, nicht die Musik. Stattdessen lässt Vetten immer wieder die, beginnend schon im Prolog, wo auf die Frage 'Singst du unter der Dusche?' eine*r nach der/dem anderen zu summen, schnalzen und tönen beginnt. Bewusst nicht realistisch; selbst das Handy-Klingeln wird mit Comedian Harmonists-Anmutung gefaked, und am Ende singt Lara Sienczak eine'zwischen Zukunft und gestern'. Denn wenn der Lohn der Nacht derist, die Chance zum Neuanfang, nachdem die Straßenreinigung Tabula rasa gemacht hat, dann ist die Nacht selbst das Versprechen auf diese Chance. Und auch wenn keiner der handelnden Charaktere seine Chance besonders gut nutzt, erlebt man keinen bitteren, sondern einen fast fröhlichen Abend in Bregenz."





Ganz große Oper sah-Kritikerin der Arena von Verona Oper "Turandot" - mit tollen Kostümen und einer prachtvollen Ausstattung, guckt man auf die Bilder. Und mitin der Titelrolle! Leider singt sie in jüngster Zeit meist mit ihrem Ehemann. Sein Tenor "ist in der Tiefe zu wenig gestützt. In der Höhe hingegen ist die Stimme zweifelsohne durchschlagend, klingt allerdings geheimnislos, eng und allzuvor sich hin. ... Seine Ehefrau Anna Netrebko ist hingegenihrer stimmlichen Fähigkeiten. Ihr reifer, runder und abgedunkelter Sopran flackert mit aller nötigen dramatischen Intensität. Sie lockt mit, besticht mit mühelos herausgeschleuderten hohen Tönen und gestaltet kompositorische Details, ohne die großen Bögen außer Acht zu lassen. Der direkte Vergleich der beiden Sänger offenbart das Dilemma: Eyvazov und Netrebko finden bei aller Liebe jenseits der Bühne keinen harmonischen Zusammenklang".Besprochen werden außerdem"Fidelio" in der Frühfassung in Rheinsberg ( Tsp ), "Sex, Drugs & Budd'n'Brooks" vonund nachtkritik ) und "Die Gespenster des Konsumismus" von nachtkritik ) beide beim Internationalen Sommerfestival auf Kampnagel in Hamburg, sowie ein immersives Sommerspektakel vonam Ammersee ( nachtkritik ).