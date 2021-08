Umzug von Hamburg nachdürfte wohl der am meisten kommentierte seiner Art in der jüngeren deutschen Literaturgeschichte sein. Begründet hatte der Autor seine Entscheidung mit den aktuellen. Michael Wurmitzer vomhat sich mit dem Neu-Wiener zum Bilanzgespräch seiner ersten drei Monate in Österreich getroffen. Das "", das er in Wien sieht, empfindet der Schriftsteller als "notwendiges Korrektiv" zur gesellschaftlichen Stimmung in Deutschland. "Er wisse, dass in manchen Verlagen die Backlist auf entsprechende Stellen gesichtet werde. Die könne man in künftigen Ausgaben. 'Der Schatz einer Kulturnation wird auf die Weise, nennen wir es mal so, redigiert. Wird in Debatten mal einer angeprangert, kann ich das verstehen. Geht Cancel-Culture abervor, wird es wirklich.' Kann er den gesellschaftspolitischen Ansatz beim Gendern gar nicht nachvollziehen? Doch, schon. 'Wir haben es damals halt nicht 'Sichtbarmachung von Frauen' genannt, bei uns hieß das '', und es war für uns eine.'"Ein ganzer Kubikmeter Manuskripte ausFeder wurde in Frankreich aufgetan: "Diesen Fund einezu nennen wäre krass untertrieben", schreibt Marc Zitzmann in der. "Der fesselndste Fund, der das Herz jedes Célinianers in rasende Wallung versetzen dürfte, sinddes Romans 'Casse-pipe' ('Kanonenfutter'). Die Referenzausgabe dieses Textes in der Bibliothèque de la Pléiade zählt gerade einmal sechzig Seiten, mit fünf Anhängen kommt man knapp auf deren achtzig. ... In seiner kompletten Version spannte 'Casse-pipe' offenbar die zeitliche Brücke zwischen den Romanen 'Mort à crédit' ('Tod auf Kredit'), der Célines Pariser Kindheit und Jugend ausspinnt, und 'Voyage au bout de la nuit', der die Erlebnisse des Autors im Ersten Weltkrieg durch die literarische Mangel dreht. Auch von ersterem Werk finden sich in dem entdeckten Konvolut."Besprochen werden unter anderemAutobiografie "Erinnere dich ewig" ( NZZ ) und' Holocaust-Kinderbuch "Zwei von jedem" ( Tagesspiegel ). Außerdem präsentiert die