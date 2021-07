Der geht in diesem Jahr an dem österreichischen Schriftsteller - eine hervorragende Entscheidung, meinen die Literaturkritiker, aber auch eine überraschende: Schließlich ist Setz noch keine 40 Jahre alt. Setz' Literatur schöpft aus dem "Interesse, am Outrierten, am Abseitigen", kommentiert David Hugendick auf. Er "schreibt Bücher, in denen die Grenzen literarischer Wahrnehmungskonventionen ausfransen und lustvoll überschritten werden; Geschichten, die eineund laufend einen originellen, eigenwilligen Überschuss produzieren, den man in der zur Ökonomie dressierten deutschen Kunsthandwerksliteratur fast wie von selbst als Dissidenz empfinden kann." Setz' Strategie lautet "", meint Andreas Platthaus in der, der noch immer staunt, welchen Aufstieg Setz in den letzten 11,12 Jahren hingelegt hat - wie vor ihm sonst nur Peter Handke. Setz "willmachen", schreibt Paul Jandl in derMarie Schmidt verneigt sich in dervor Setz' mit enzyklopädischem Wissen vorgehende, die auch vor dem Erfinden neuer Wörter nicht halt macht: Ein "Weltwahrnehmungserschaffer", dessen "Perspektive dermaßen die Auflösung aller Bilder erhöht, dass winzige Regelmäßigkeiten überscharf vor Augen treten. ... Bei allen, die Setz in Sprache nachbaut, den merkwürdigen Geisteszuständen seiner Figuren, geht es in seinen Büchern doch auch immer um eineim weiten Sinne. Die Frage nach den untergründigen Kanälen, dem, was die Menschen wirklich in Verbindung bringt (und trennt), seien es ein durch Vererbung mitgeteiltes psychisches Leiden, die Speichen eines Riesenrades oder die Art, wie einem die Aufzeichnung einer flüsternden Stimmeaufstellt." Auch Judith von Sternburg beschreibt in dereinen Sprachhexer, der zwar "für sein hohes und ausgiebig ausgeführtes, gelegentlich zelebriertes, gelegentlich auch penetrantes Sprachbewusstsein berühmt sein mag, aber dazu noch eine gute Übersicht über menschliche Dinge hat."Setz, Jahrgang 1982, ist ein Typus zeitgenössischer Schriftsteller, der aus dem Internet und derkam, und allemal ein würdiger Preisträger, hält Gregor Dotzauer imfest: Er "reißt die Schranken zwischen Hoch- und Populärkultur auf eine Weise ein, die nicht nur abwärtskompatibel ist, sondern auch seitwärts - und das multimedial. ... Setz ist kein überragender Stilist, aber. Er kreuzt den grellen Witz von Splattermotiven mit den Kriechströmen des Schauerromans."-Kritiker Marc Reichwein sieht in dieser Auszeichnung "auch eine Entscheidung für Humor, Eigensinn undim Medium Sprache und ihren netzliterarischen Nachbardisziplinen. Der studierte Mathematiker und Germanist Setz kannund klassisch überladenen Großroman eigentlich alles, spinnt in literarischen oder popkulturellen Referenzen, beherrscht aber auch die schiere Poesie von".Weitere Artikel: Im spricht Michael Hametner mit dem Schriftsteller , der nicht länger ein Geheimtipp sein will: "Aber da ichbin, wird sich daran in meinem letzten Lebensabschnitt wohl auch nichts mehr ändern." In der-Drummerüber seinen Comic "Die Vögel - fliegen hoch". Für die-Reihe der wirft Angelika Overath einen Blick darauf, wie Dantebeschreibt. Erhard Schütz räumt für denSachbücher vom Nachttisch.Besprochen werden unter anderem"Ein anderer Planet. Eine Jugend in Suburbia" ( Freitag ),"Punktlandung" ( Tagesspiegel ),Manga "Blue Giant Supreme" ( Tagesspiegel ),"Betreff: Falls ich sterbe" () undTagebuch der Jahre 1940 bis 1945 ().