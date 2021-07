Devan Shimoyama "Akasha", 2021. Foto: Tom Little / Courtesy Devan Shimoyama





Paulina Peavy, "Untitled" (circa 1980)

In stellt Ferial Nadja Karrasch den amerikanischen Malervor, der gerade unter dem Titel "All the Rage" im Kunstpalais Erlangen ausstellt: Shimoyama beklebt seine Bilder mit Pailletten, Strass, Federn und kreiert so "schillernde Fantasiefiguren. Sie bewohnen eine alternative, zuweilen, in der Diskriminierung und Unterdrückung jeglicher Art sowie einengende Rollenzuschreibungen überwunden wurden. Seine Charaktere muten dabei wie ephemere Lichtgestalten an, ihre Hautfarben changieren von Dunkelgrün zu Hellgelb, von Orange zu Himbeerrot. Durch diese Farbverläufe erhalten sie, als fließe ein kontinuierlicher Energiestrom durch sie hindurch. 'Die Farbstufen repräsentieren, die der Körper beinhaltet', erklärt der Künstler. 'Die Figuren platzen vor göttlicher Ekstase!'"





Natalie Haddad besucht fürin Beyond Baroque in Venice, Kalifornien, eine Ausstellung der 1999 verstorbenen, höchst esoterischen Künstlerin: Peavy entwickelte in den 30er Jahren "eine Kosmologie, die auf 12.000-jährigen Zyklen der Evolution basiert, die in vier 3.000-jährige 'Jahreszeiten' unterteilt sind. An ihrem höchsten Punkt, im 'Sommer',körperliche und irdische Beschränkungen, umzu werden, und sexuelle Binaritäten, um das zu erreichen, was sie als 'Ein-Geschlecht-PerfektionÄ und eingeschlechtliche Fortpflanzung beschrieb."Weitere Artikel: Susanne Messmer berichtet in dervon den Ausstellungen, die ab Dienstagzu sehen sind. Im porträtiert Katharina Rustler die Künstlerinals Vorreiterin der feministischen Avantgarde in Österreich. In überlegt Saskia Trebing, wie dieuns an dieerinnern wird: Dokumentationen der Leere und Stillleben herrschen vor, stellt sie fest. Emily Wilson (Hyperallergic) bewundert im San Francisco Museum of Modern Art das größte bewegliche Mural von Diego Rivera.Besprochen werdenInstallation und Warburg-Reminiszenz "plötzlich konnte eins wie das andere sein" im Kaiser Wilhelm Museum in Krefeld () und die Ausstellung "" im Aachener Suermondt-Ludwig-Museum ().