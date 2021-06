Szene aus "1984". Foto: Rolf Arnold

Wennaktuell am Schauspiel Leipzig in "1984: Back to No Future" mit viel Eigthies-Pop zurück in diezu Margaret Thatcher, Angst vor der drohenden, Krokodilen oder in diereisen, zucken die Theaterkritiker nur ratlos mit den Schultern. In der fühlt sich Christiane Lutz zwar ganz gut unterhalten, vermisst aber Tiefe: "An ein paar Stellen nur schlagen die Performer den gedanklichen Haken; dann, wenn sie die ewige Zeitreisen-Frage stellen: Müsste man nicht im Wissen um die Gegenwart rückwirkend die Vergangenheit und den Blick auf die Zukunft verändern? Hätte man nicht damals schon mit einem 'Schulstreik fürs Klima'-Plakat draußen sitzen müssen? Hätte man nichtabhängen müssen, im Wissen, dass der sowieso irgendwann gecancelt würde? Kurz: Hätte man das Heute damals besser machen können?" Und auchGeorg Kasch fragt sich: "Was sollen uns auch dieseund Sehnsucht nach einem anderen Leben, der akustische Blick in die starposter-tapezierten Jugendzimmer, selbst die Angst vor der Bombe?"In dersehnt sich der Dramaturg Boris Motzki zurück nach der "Wildheit, Rohheit" und dem "irrsinnigen Spielwitz" des englischsprachigen ""-Theaters, das vor allem in den neunziger Jahren aufsetzte: "Die Stücke, die in diesem Rahmen entstanden, zeichneten sich durch das Aufgreifen provokanter, dem Zeitgeist verhafteter Themen wie, Konsumkritik,als Mythos, psychische Erkrankungen sowie durch die offene Darstellung von Sex und Gewalt aus. Die direkte Sprache und die oft aggressiven Bilder versuchten jedwede moralische Norm in Frage zu stellen." Dem aktuellen Theater ruft er zu: "Nicht da, wo es alles besser weiß und sich auf tagespolitische PR zurückzieht, wirkt das Theater, sondern dort, wo es diedes modernen Lebens aufgreift und poetisch wendet."Besprochen werden' Inszenierung von"Wounds are Forever (Selbstporträt als Nationaldichterin) am Nationaltheater Mannheim, dieEsther Slevogt als "klug und bildmächtig" erzählte Geschichte (jüdischen) Schmerzes erlebt und die Performances shifting "perspectives/dis_dancing ctnd." der Tanzabteilung der Frankfurter Tanzabteilung der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst am Frankfurter LAB ( FR ).