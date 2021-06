Kompromisslos erzählt: "The Underground Railroad" auf Amazon

Serien haben ihren Zenit überschritten? Von wegen, meint Peter Huth in der, nachdem er auf' "Underground Railroad" nach dem gleichnamigen Roman vongesehen hat. Diese Serie hebt "das Genre auf ein neues Niveau. Das hat es lange nicht mehr gegeben, vielleicht sogar zuletzt bei 'The Wire' und 'The Sopranos'. ... Die Kompromisslosigkeit, mit der Jenkins erzählt, einerseits fast dokumentarisch-realistisch, dann in weiten Teilen, definiert eine neue Liga. Weil dieder in der Anlage damals schon modernen und freiheitlichen Gesellschaft Nordamerikas die Keimzelle der heutigen Spaltung der USA ist, ist 'The Underground Railroad'."





Schönheit als Rüstung: Angelina Jolie

Die vielen Filme, die in den letzten Monaten pandemiebedingt abgesoffen sind, wird man eines Tages wohl als "verlorene Filme" bezeichnen, mutmaßt Barbara Schweizerhof in der. Den Actionthriller "They Want Me Dead" mitals Feuerwehrfrau möchte die Kritikerin aus dieser Masse aber unbedingt herausholen, schon alleine, weil das auch ein toller Schauspielfilm ist und Regisseurbei aller Action sein Ensemble immer genau in Beziehung zueinander setzt. "Zwar gelingt es Jolie nicht, wie etwa Kate Winslet aktuell in der Serie 'Mare of Easttown' , ihren Star-Glamour unter schlecht gefärbten Haaren und Ungeschminkt-Maske völlig verschwinden zu lassen. Ihrer Feuerwehrfrau eignet ein, der auch im fernen Feuerbeobachtungsturm noch ein gewisses Augen-Make-up als Standard sieht. Aber die Unwilligkeit, sich völlig 'ohne' zu zeigen, lässt zugleich die besondere Stärke von Jolie erstrahlen: Sie war schon immer großartig darin,auszustellen, um dahinter Verletzlichkeit und Verwundbarkeit sichtbar werden zu lassen."Besprochen werden die DVD von "Mad Love in New York" der taz ), die Neuauflage der Nineties-Serie "Master of None" ( ZeitOnline ) und die Disney-Komödie "Cruella" mit taz ).