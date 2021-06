Als es noch rauschende Parties gab: Roland Schimmelpfennigs "Der Kreis um die Sonne". Foto: Birgit Hupfeld / Residenztheater

Am Münchner residenztheater hattePandemiestück "Der Kreis um die Sonne" Premiere. In derfindet Teresa Grenzmann, dass Schimmelpfennig so sportlich wie poetisch der Unmöglichkeit nahekommt,festzuhalten. Wie das Stück die Verunsicherung, das Erschrecken festhält inmitten einer Party im Wohlstand, findet sie stark. In der SZ findet auch Christine Dössel das Setting ungeheuer clever, und Nora Schlockers Inszeneirung sehr versiert und dennoch stutzt sie: "Das Déjà-vu verbindet sich mit dem Gefühl, dass das Theater einfach so weitermacht wie immer. Als sei nicht - um den Titel des letzten Schimmelpfennig-Stücks am Resi zu zitieren - ein 'Riss durch die Welt' gegangen. Müsste nach dem langen Stillstand durch Corona nicht ein ganz anderes Fieber herrschen? Ist gar nichts zu Bruch gegangen? Kein Regieherz erschüttert?"Marlene Knobloch porträtiert in der SZ die Dramaturgin, die jetzt die Berliner Volksbühne leitet und dort den Schutt aufräumen soll, bevor René Pollesch im Herbst kommt: "Zielke ist keine bekennende Feministin, die das Ende des Theater-Patriarchats fordert. Sie ist genauer, ihre Worte präziser alsnach mehr Diversität und Gleichberechtigung. Die jüngste Rassismusdebatte am Düsseldorfer Schauspielhaus und die Reaktionen auf den-Artikel des Dramaturgen Bernd Stegemann findet sie 'total emotionalisiert, da guckt kein Verstand mehr durch'... Bei all den hitzigen Debatten, wie sie am Düsseldorfer Schauspielhaus, am Berliner Maxim-Gorki-Theater oder am Staatstheater in Karlsruhe geführt werden, will sie. Und auch, dass sie als Frau an der Spitze steht, ändert nichts daran, dass die Menschen, die Zielkes Kunstverständnis und damit ihr Leben prägten, Männer waren. Allen voran einer."Weiteres: Manuel Brug schreibt in derzum Tod der Tänzerin, der vielleicht letzte Primaballerina Assoluta. Hier tanzt sie mit Rudolf Nurejew die Balkonszene aus "Romeo und Julia":