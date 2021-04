"Hoffmanns Erzählungen" am Zürcher Opernhaus. Foto: Monika Rittershaus

In einer Reportage für den blickt Christiane Kaess auf dieder Pariser Oper unter ihrem neuen Direktor Alexander Neef. Unter anderem spricht sie mit dem ungeheuer freundlichen Bariton, der vor allem das Miteinander stärken möchte, und mit dem Historiker, der in einem Bericht den Stand der Dinge erkunden sollte: "Ndiaye konnte den Unmut bei seinen Befragungen spüren, ebenso aber die. Ndiaye nennt als Beispiel die Aufnahmeprüfung an der Tanzschule der Oper, wo die meisten Tänzerinnen und Tänzer des Ensembles ausgebildet werden. Diese sei nicht gerecht, benachteilige nicht-weiße Kinder. Zum einen, weil sich zum Beispiel Kinder aus Frankreichs Überseegebieten wegen der Reisekosten selten bei der prestigeträchtigen Schule in Nanterre bei Paris bewerben. Aber noch etwas hat ihn und seine Kollegin bei ihren Recherchen im Haus überrascht. 'Bei der Auswahl der Kinder gibt es Vorstellungen aus, was die Körper und vor allem die nicht-weißen Körper betrifft: Wir wollen, dass diese problematische Prozedur überarbeitet wird. Wir nennen es indirekte Diskriminierung. Zum Beispiel sagt man: Schwarze Kinder haben platte Füße. Wenn man platte Füße hat, kann man schwer Spitzentanz machen.'"-Kritiker Christian Wildhagen sieht inZürcher Inszenierung von Offenbachs Oper "Hoffmanns Erzählungen" die Fortschritte, die der digitale Opernbetrieb nach einem Jahr Pandemie gemacht hat und kann ungewöhnlichen Kameraperspektiven und Nahaufnahmen auf einmal etwas Positives abgewinnen. Wie Kino sei das ja, entdeckt Wildhagen. Und: "Der Verzicht auf allzu große Opulenz, in der 'Les contes d'Hoffmann' nicht selten ertränkt werden, schärft den Blick auf die raffinierte Konstruktion des Librettos von Jules Paul Barbier." In der versichert Judith von Sternburg, dass die "rasante Spielfreude" aller Beteiligten und auch ihr Spielvermögen verhindere, dass der hochwertig-elegante Klassizismus fade wird.Weiteres: SZ-Kritikerin Christiane Lutz tummelt sich mit ausgelassenen Hippies und Theaterfreunden in der "Hair"-Aufführung desund gönnt dem Haus aus vollem Herzen den Satz: "Nirgendwo sonst in Deutschland wirdgespielt." In ihrem Nachruf auf erinnert Lilo Weber an die nahezu unerschöpfliche Energie des brasilianischen Tänzers und Choreografen: "Wiesprang Ivo von Kontinent zu Kontinent, von Brasilien nach Europa und zurück, von einer Aufgabe zur anderen, sein Feuer von ihm zu allen Menschen." Sabine Leucht porträtiert in derdie Regisseurin und Performerinporträtieren, die sie als Jury-Mitglied zum Berliner Theatertreffen 2021 mit eingeladen hat.