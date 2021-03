Gestern tratvor die Presse, kassierte den vorgestern mit bleierner Miene verkündetetenwieder ein und bat für das Durcheinander (zum ersten Mal in ihren sechzehn Jahren Amtszeit). Und nun muss sie sich noch dieder Journalisten anhören. "Eine Regierung, die ihre Maßnahmen nicht mehr plausibel erklären kann, verliert, was in der Pandemie unbedingt erforderlich ist:der Regierten", schreibt Stefan Reineke in der: "Diese Regierung ist dabei, ihre Autorität zu pulverisieren. Vielleicht ist dies eine, der doch zu schwergängig ist, um lange Krisen effektiv zu bewältigen. Vielleicht ist es eine Krise der Regierung, in der Union und SPD im Wahljahr auf eigene Rechnung arbeiten. Auf jeden Fall ist dies die, vielleicht ihre letzte." Für Reineke ist klar: "Merkel ist ab jetzt endgültig eine 'lame duck'." Hier der Bericht zu diesem Ereignis unter dem hübschen Titel "".Die selbe Pointe bei Berthold Kohler in der: "In diesem Jahr sitzt im Osternest neben dem Hasen, die zunehmend lahmer wird." Merkels Entschuldigung verdient "Respekt", meint Mathias Müller von Blumencron im. Aber der Auftritt offenbare auf "erschütternde Weise die". "Maximale Blamage" für alle Beteiligten, schreibt Katharina Schuler auf, räumt aber ein: "müssen den Politikerinnen und Politikern die Chance geben, wirklich verantwortungsvolle Politik zu machen. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir die Akteure nicht unter einen Handlungsdruck setzen, der Nachdenklichkeit und Gründlichkeit kaum noch ermöglicht, oder - wenn eine nächtliche Sitzung mal kein Ergebnis bringt - das gleich." Und dann noch Sascha Lobos Donnerwort in: "Wir brauchen ein."Ein Punkt war an derdoch auch recht erstaunlich, findet Daniela Wakonigg bei, nämlich dieund die Tatsache, dass "dass die Politik die Kirchen um Aussetzung von Präsenzgottesdiensten über Ostern. What the fuck!? Gastronomiebetriebe, Kultureinrichtungen, Einzelhandelsunternehmen und alle anderen wurden, aus Infektionsschutzgründen auf eine Öffnung zu verzichten. Es wurde ihnen. Eine Regierung, die als Bittsteller um die Einhaltung sinnvoller Maßnahmen durch Religionsgemeinschaften winselt, sollte in einem säkularen Staat ganz dringend daszu diesen Religionsgemeinschaften überdenken und nachjustieren."Abtörnend liest sich in der allgemeinen Erleichterung über einmit Gottesdienst ein Gespräch inmit der Medizinerin, die diein der Coronakrise berät. Dort wurde eine Politik desvertreten, mit großem Erfolg. Mit Blick auf Frankreich sagt sie: "Wie sollten alle auf das schauen, waspassiert, nicht um deren katastrophale Politik nachzuvollziehen, sondern um zu sehen, was es heißt, wenn eine Mutationneu infiziert, wenn sie jüngere Menschen trifft undnicht mehr reagiert. In Frankreich gibt es die Idee, die Wirtschaft so lange wie möglich laufen zu lassen und geöffnet zu bleiben. Das ist so, als würde man mit dem Autound sagen, dass man Zeit spart, wenn man möglichst spät bremst. Sie verlieren in beiderlei Hinsicht: wirtschaftlich und medizinisch. Sie haben die."Verzweifelt beschreibt Volker Eichener bei dendenam Beispiel der, die in dem Land in Kühlschränken lagern: "Warum wird so wenig Impfstoff verimpft? An dender Impfzentren liegt es nicht. Die könnten viel mehr leisten, und dieerst recht. Alle sagen, sie erhalten einfach nicht genügend Impfstoff. Der Landesgesundheitsminister ist stolz darauf, dass er den Impfstoff ', um ihn für die Zweitimpfungen zu reservieren. Das ist allerdings komplett unlogisch. Denn seit Monaten ist bekannt, dass die Impfstofflieferungen ab April stark gesteigert werden, so dass aus den neuen LieferungenImpfstoff für die Zweitimpfungen verfügbar wäre. Aber das ist nicht bürokratisches Denken."Der 25. März ist der Gründungstag der. Heute soll es wieder Proteste geben - unter anderem will man die Befreiung der politischen Gefangenen fordern, sagt der Oppositionspolitiker im Gespräch mit Bernhard Clasen von der. Die Opposition sei durchaus vorbereitet auf einen Regimewechsel: "Bei uns in der Opposition arbeiten. Mehrere haben Erfahrung mit Regierungsarbeit. Unter uns sind ehemalige Mitarbeiter der Präsidialadministration, des Sicherheitsrates, des Innenministeriums, des Kulturministeriums und anderer Behörden." Latuschka beklagt aber auch das: "Ich finde es enttäuschend, dass Belarus für Europa so unwichtig ist. Vonspüren wir wenig. Wenn sich die EU-Staats- und Regierungschefs am 25. und 26. März per Videokonferenz treffen, steht Belarus nicht einmal auf der Tagesordnung."