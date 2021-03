Mit ihrem Romandebüt "Identitti" lotetdie Höhen und Tiefen, die Chancen und Risiken deraus, die sie auch im NZZ-Gespräch mit Jörg Scheller (der das Buch rezensiert ) beleuchtet: Identität sei eben auch Mittel zum Zweck. Um "Rechte zu bekommen, mussten diese Gruppen erst einmal eine. So funktioniert Politik bei uns. Und diese Identität musste bewiesen werden. Frauen mussten beispielsweise '' Erfahrungen vorbringen - und zwar sowohl in der Arena der Politik als auch in der der Kultur -, umeinfordern zu können. Und das ist die Crux mit Identitätspolitik, dass sie uns dazu bringt, in Mustern zu sprechen, die wir ja eigentlich sprengen wollen. Und gleichzeitig ist es so wunderbar, wenn einmal die eigenen Wahrnehmungenstehen und man sich nicht immer an eine vermeintliche Norm anpassen muss. Kurz gesagt, Identitätspolitik ist wie alles auf der Welt ein Spektrum von unglaublich produktiv bis hin zu einschränkend und tragisch."Für diehat Ronald Düker bei deutschen Verlegern - Verlegerinnen seien kaum erreichbar gewesen - nachgefragt, wie sie deneinschätzen. Jörg Sundermeier vom kleinen, linken Verbrecher Verlag kann Marieke Lucas Rijnevelds Rückzug gut nachvollziehen: "Warum müsse eine weiße Person dieses Gedicht übersetzen, wenn dadurchblieben? Dies sei, sagt Sundermeier, 'eine Grundsatzfrage, an die gesamte Literaturwelt'. Im Verbrecher Verlag achte man stets darauf, dass Text und Übersetzer. ... Trotzdem wolle man keine identitätspolitischen Essenzialismen pflegen, so wichtig Identitätspolitik auch sei. Und was meint er zur Teamlösung bei Hoffmann und Campe? Dies sei einund jedenfalls kein falsches."Im Interview mit derüber seinen neuen Roman "Klara und die Sonne", der aus dererzählt ist, einem alltäglichen Begleiter für Kinder. Klara sei tatsächlich deutlich näher an der Realität als an der Science-Fiction, versichert der Nobelpreisträger . Tatsächlich handele das Buch auch von der, die die Beziehungen zwischen den Menschen zu verändern drohe: "Lange hat man angeglaubt, wir hatten eine besondere Beziehung zu Gott, und jeder hatte eine Seele, die als Geist wiederkehren konnte. Ganze Nationen wurden erobert, ganze Völker versklavt, weil man glaubte, ihre Seelen seien weniger wertvoll. Diese Vorstellung war wirklich, und ich glaube, wir haben sie wie aus Gewohnheit nie ganz abgelegt. Viele der Entwicklungen um Algorithmen und Big Data stellen das heute infrage. Ich bin manchmal beunruhigt, wenn ich sehe,. Von den Clips, die mir dort vorgeschlagen werden, habe ich oft nie zuvor gehört. Aber sie haben mich tatsächlich immer interessiert."Weitere Artikel: In der stellt Robert Mießner den Berlinervor, der "Bücher zur, zu Punkrock und seinen jüdischen Wurzeln" publiziert "und sukzessive die gesammelten Texte des Poptheoretikers, der den Verlag mitbegründet und mit seiner streitbaren Offenheit geprägt hat". Julia Rothhaas plaudert in dermit Kinderbuchautor , der heute 90 Jahre alt wird. Die Janosch gewidmete Ausstellung in Tübingen bespricht Tilman Spreckelsen in der. Im spricht Ulrich Kypke außerdem mit Janoschs Verleger Hans-Joachim Gelberg. Florian Gasser unterhält sich für diemit dem Schriftsteller . Der Schriftsteller Alain Claude Sulzer denkt in derüber seinenach. Für den zieht sich Udo Badelt inszurück.Besprochen werden unter anderem"Dezemberkids" ( taz ),"Filip" ( FR ),"Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau" () und"Der Name seiner Mutter" ().